劉江決定離開TVB　入行超過50年曾試過腦血管栓塞中風

劉江今日在出席《萬千星輝頒獎典禮2019》時，接受《香港01》訪問表示將會離開TVB，雖然未必會退休，但工作量相信會大減。

【萬千星輝2019】劉江驚爆離開TVB：唔好問，我唔可以話點解

劉江因熱愛做戲，在年少時入讀台北的復興戲劇學校七年，回港後卻因京劇未能謀生而加入電視圈做武指，至此展開了長達50年的戲劇生涯。

劉江決定離開TVB。（資料圖片）

劉江自入行武指後，試過於邵氏電影做配音，也試過在國泰機構（香港）有限公司做演員，去過佳藝、麗的電視，最後在1981年正式加入無綫，直到現今2020年，已經39年。

入行多年，劉江當然試過不少起起跌跌，但最為驚險的一幕，肯定是1980年在麗的電視拍攝《人在江湖》。當時並不是在開工時間，但劉老師準備去開工前，與老婆和兒子飲茶，突然全身不能動，要直接送院。劉老師形容當時感到人生快要玩完，因為他腦血管栓塞中風，全身不能動，連落床去洗澡也要用上1小時。幸好，劉老師在入院後9日便康復，也因此事令他意識到家人的重要。

後生時的劉江曾擔任過武術指導，初期演出大多是武打片。（網上圖片）

講起他的兒子，劉老師在接受《香港01》專訪時曾表示兒子小時候作文更以爸爸作為演員而感到很光榮，不過劉江知道後反而擔心，他怕兒子想做演員這一行，他說：「呢行好辛苦又揾唔到食，（你都供到個仔去英國留學啦！）係呀，但你知我兩公婆幾辛苦？去英國讀書連埋生活費，每月最少五萬，當時我仲要供樓，所以日頭去無綫拍劇，夜晚去亞視配音，到第二朝又返無綫開工，幾乎每日都係咁過，連幾時泊停車場同泊街邊呢啲錢都要計呀，你話啦，不過咁以前你肯做，你話我唔瞓，一定有得你做，而家乜都冇喇，你想做都冇機會。」

劉江自此十分珍惜家人。（資料圖片）

劉江被稱為「劉老師」係有原因嘅。（電視截圖）

+ 9 + 8 + 7

講起劉江的經典事跡，「講呢啲」絕對是他的另類代表作，事緣劉江參演《拳王》一張截圖，網民認為他的表情十分抵死，所以將「X（粗口）！講呢啲」這句對白加上截圖裡。改圖出街後，反應十分之好，不少有人將這張改圖運用在平時生活上，「講呢啲」變成劉江的代名詞，而劉老師自己也曾以此作笑話講笑。