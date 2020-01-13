【任噏亂評】從一個頒獎禮看出端倪　無綫不能得罪的兩種人

過去一年，無綫絕對是是在爭吵聲中度過，在網民狙擊與社會氣氛兩面夾擊之下，今屆的《萬千星輝頒獎典禮2019》依然順利舉行，而且賽果亦來得合理，可喜可賀。是次賽果，無疑顯示出無綫「有做嘢」，獎項分配上既能滿足網民意見，又能表揚及留住好演員，以上兩者明顯是無綫當下最迫切面對的難題，一個頒獎禮成功轉危為機，表現相對往年而言明顯大有進步。不過，在順得哥情又怕失嫂意情況下，難免出現「唔夠分」情況，導致今年「最受歡迎電視女角色」史無前例地一獎兩人分，但無論如何，無綫今屆都盡力了。

綜觀今次頒獎典禮，其實獎項分配相信不少觀眾也受落而且有實力肯定。無綫最穩定劇集《愛·回家之開心速遞》出了「萬千光輝演藝人大獎」丹爺劉丹和「最佳男配角」周嘉洛，收視最高的《鐵探》有視后惠英紅，第二高的《白色強人》有視帝馬國明，可惜的是第三高的《金宵大廈》失落「最佳劇集」，只有「最受歡迎電視拍檔」，雖然也分到一個「我最喜愛電視女角色」，卻只有半個。

先重溫今次頒獎禮的獎項：

+ 14 + 13 + 12

說實話，這個頒獎禮可以看出無綫兩類想討好的人，第一類是網民。要討好網民，當然是因為最近網民反TVB的聲音愈來愈大，無綫不能坐視不理。馬國明奪視帝，足足三年的遺憾終於能夠填補，網民對馬明在《降魔的》的演出依然深刻，黃心穎事件更令人更偏愛馬明，加上欲更肯定他的演技，若然再不給他，無綫的聲望肯定又會下降。上文提到，《愛·回家之開心速遞》出了兩個獎，這部被網民力捧的劇集在頒獎禮並不失禮，《金宵大廈》被網民奉為神劇，陳山聰的確未夠資歷爭兩大男角獎項，拿個「最受歡迎電視拍檔」算是有交代，李施嬅也順利奪獎。張振朗被網民揶揄為「地獄黑仔王」，雖是嘲笑卻也帶點同情，今次頒獎禮終於不再黑仔。張曦雯因其「打機女神」印象，一直被網民熱捧，今次奪獎絕對符合網民心水。

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馬國明終於唔使天然呆！（資料圖片）

除了民意之外，無綫另一類想討好，或是想留住的，便是人材。近年TVB人材流失率極高，上至視帝下至綠葉，有機會都立即往外闖，留著人材是TVB首要做的事情。難得重新迎回實力派紅姐惠英紅回巢拍劇，而且一來便收視登頂，無綫當然是希望合作陸續有來，頒個視后，有資格有餘，良好關係下很可能便有第二套，同樣情況也適用於楊千嬅。頒視帝給馬明，除了滿足網民，也是為自家留下這個網民寵兒的一條路，要知道本身馬明就在續約的關口，拿獎後可能就會動筆了。同年代的李施嬅雖然已離巢，但早前已說過若檔期許可依然會回歸TVB，奪獎後那度門的寬度應該會更加大。還有，周柏豪，以黑馬的身份奪下「我最喜愛電視男角色」，TVB心態明顯希望他繼續拍劇，以及繼續留守星夢一哥的位置。