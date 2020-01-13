【萬千星輝2019】與李施嬅做最受歡迎拍檔　陳山聰笑言最想生仔

《萬千星輝頒奬典禮2019》今晚（12日）於TVB電視城隆重舉行，李施嬅（Selena）和陳山聰憑劇集《金宵大廈》奪得「最受歡迎電視拍檔」。陳山聰表示與Selena很合拍，而且合作時覺得很舒服：「我最記得我哋拍完之後，其實都未去到觀眾睇到咁大感覺，但係我睇番剪片，嗰時Selena喺加拿大，我同佢講『嘩真係好得，好感動！』我喺天台有場戲我同佢Whatsapp，我自己睇到眼濕濕嗰時咩配樂都冇，結果真係嗰幾場戲觀眾真係好鍾意。」Selena稱：「呢個獎係我哋其中一個好想攞嘅獎嚟，同埋『最佳劇集』，希望唔好有咗呢個獎就冇啦，哈哈！」

李施嬅和陳山聰於《金宵大廈》一人分飾兩角，奪得「最受歡迎電視拍檔」。（梁碧玲攝）

陳山聰雖然失落「最佳男主角」，不過他笑言自己最想生仔，Selena在旁笑指：「佢依家放緊假，冇嘢做吖嘛，梗係造人啦！」陳山聰笑言：「我都係第一次做男主角，今日攞唔到都仲有好長嘅路可以繼續進步落去，但係我生仔就唔可以等太耐啦，因為我冇乜好長嘅時間生架啦，哈哈！」Selena叫山聰生完再拍《金宵大廈2》，陳山聰表示急不及待：「我陣間就打畀我老婆，叫佢ready！（今晚當慶祝！）留番我哋做『最佳拍檔』，哈哈！」