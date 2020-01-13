【萬千星輝2019】楊千嬅趕返港撐《多功能老婆》：不再追求獎項

《萬千星輝頒獎典禮2019》昨晚（12日）圓滿落幕，楊千嬅憑劇集《多功能老婆》中飾演藍飛一角，奪下了「最受歡迎電視女角色」。千嬅其實是專誠趕回來支持頒獎禮，她說：「好彩趕到返嚟，因為琴日係海口開演唱會。我第一次參與呢個頒獎禮，非常有滿足感，同埋主要返嚟係撐《多功能老婆》呢個劇組。」

《多功能老婆》拍攝了5個多月，千嬅非想懷念這段日子。（梁碧玲攝）

相隔多年回到TVB再次拍攝劇集，反應和口碑熱烈，千嬅無論是歌影視的作品也是信心保證，她說：「其實我好滿足，我之後好想做唔只係獎項上嘅嘢。唱歌同演戲係要不斷成長，TVB拍劇你會畀拍戲班演員毅力感染到。無論大家幾攰都好，一埋位就交到貨，呢個係團隊合作。」

千嬅對於會否再次拍攝劇集，她說要看劇本和時間能否配合。（梁碧玲攝）

最近千嬅與老公丁子高在內地拍攝的綜藝節目《妻子的浪漫旅行3》，節目中二人私下相處方式都呈現在鏡頭上，丁子高更說拍完節目與老婆了解更加多和提升感情，千嬅非常認同，她說：「其實有啲嘢平時唔會討論，但呢個節目係專題性又去旅行，你會不自覺分享好多兩個人問題。多咗時間反省平時自己有咩問題，無形間都令自己脾氣好咗。」