【萬千星輝2019】入圍12次終奪視帝　馬國明：拍醫療劇好似幾好運

《萬千星輝頒奬典禮2019》昨晚（12日）圓滿結束，入行21年、奪過三次「最受歡迎電視男角色」並提名過12次視帝的馬國明，終於打破「陪跑」宿命，不負眾望成功憑《白色強人》奪得「最佳男主角」，一嚐視帝滋味。

馬國明2012年憑《On Call 36小時》角逐視帝呼聲極高，可惜最後敗給黎耀祥《大太監》，與視帝寶座僅僅擦身而過，不過今年終於憑同樣是醫療劇的《白色強人》擊敗一眾對手成為視帝，他笑言可能醫療劇與自己較有緣份：「可能觀眾鍾意我做醫生啦，變咗我都覺得自己拍醫療劇好似都幾好運，拍親醫療劇觀眾都幾鍾意睇，所以希望《白色強人》真係有機會開拍第二季啦！」

馬國明多次與視帝寶座擦身而過，今年終於成功「登基」！（葉志明攝）

他表示雖然拍醫療劇需要記很多專業名詞，背台詞可能比較困難，不過自己卻很享受飾演一名醫生：「我又幾鍾意做醫生嘅因為我成日覺得醫生個形象係好好，我哋都做過research，全香港口碑最好嘅政府行業，唔係醫護就係消防，呢兩個行業畀市民嘅印象最高分，所以我有機會做醫生我都真係好開心。」

馬國明表示成為視帝後仍然有很多角色想挑戰，好的劇本都希望能參演。（陳順禎攝）

馬國明在台上發表得獎感言時笑指，媽媽相比起自己爭視帝比較緊張今期六合彩結果，而他得獎後亦未第一時間打電話向媽媽報喜：「我未得閒拎起個電話，但我相信佢好開心，我希望一拎起個電話佢同我講真係中咗8千幾萬啦！（冇人中呀！）咁我阿媽下期一定好雀躍咁話9千萬啊仔！（話唔定你可以將好運帶俾媽咪！）我都希望佢中呀，中左就真係唔洗做啦，哈哈哈！」