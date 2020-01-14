【多圖】宋熙年曬歷年慶生照賀高海寧生日　湯洛雯向壽星女獻吻

撰文：董欣琪
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昨日（13日）是高海寧（高Ling）33歲生日，雖然生日正日要在工作中度過，但不少圈中好友都有送上祝福。身為她好姊妹的宋熙年（Sarah），昨晚（13日）在IG Post出多張由2015年起為高Ling慶生的靚相，並以英文留言寫道：「女神生日快樂！每年你的生日我們都會一起慶祝，隨着年齡增長令你更堅強、更美麗，希望我們可見證更多人生重要時刻。」相中Sarah攬實高Ling，果然是姊妹情深！
昨日（13日）是高海寧33歲生日，但她當日在工作中度過。（IG@sammkoling）
身為高Ling好姊妹的宋熙年，在IG Post出多張由2015年起為高Ling慶生的靚相。（IG@rahrahsong）
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其實在《萬千星輝頒獎典禮2019》當晚，湯洛雯（靚湯）已經為高Ling準備了蛋糕和氣球提前慶生，更與出爐視帝馬國明、黃嘉樂、張達倫等合照，而張曦雯同李佳芯就向壽星女送上香吻祝賀，高Ling真的好幸福！
湯洛雯在《萬千星輝頒獎典禮2019》當晚已經為高Ling準備了蛋糕和氣球提前慶生。（IG@sammkoling）
張曦雯同李佳芯就向壽星女送上香吻。（IG@sammkoling）
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