【網紅獵人】Pumpkin Jenn直認KOL錢易賺　月入6位數：唔係秘密！

「Hello，大家好，好多謝大家又撳入嚟睇我條片喇！」相信有留意香港美妝YouTuber的朋友對頻道Pumpkin Jenn這句開場白並不陌生。現年25歲的Jenn在2013開始發布第一條影片，至今已推有超過21萬訂閱者。月入六位數的她，最近更與閨密Tawnia一同投資過百萬成立自家護膚品牌「WOKE UP LIKE THIS」，到底YouTuber真的那麼好賺嗎？

Pumpkin Jenn目前IG坐擁超過21萬Fans！（劉智源攝）

Pumpkin Jenn頻道的影片！（YouTube截圖）

身為一個美妝Youtuber Jenn不時都會分享護膚和化妝技巧，當中教大家穿搭的片亦相當受歡迎。人人都知道娛樂圈人紅是非多，其實在KOL的圈子亦一樣。Jenn由拍片開始，多年來都是網民狙擊的熱門目標。Jenn接受《香港01》訪問時對此亦直認不諱：「當然好難受，話就話俾人鬧咗5年，但我又唔可以單一方面怪責人哋鬧我，因為擺得自己喺網上面都一定會預咗。當然有好多嘢自己可以處理得好啲，又有好多事情如果唔係呢個身份可能就唔會俾人鬧？當然你有呢個身份嘅時候就有呢個責任。其實都係慢慢去學……其實我都真係好唔開心，盡量唔睇或者學吓點樣避免唔好做傻豬嘢。」

其中，她宣布失戀的短片有超過46萬點撃率！（YouTube截圖）

Pumpkin Jenn不時在IG派福利！（IG/@pumpkinjenn）

面對網絡攻擊 Jenn最怕連累家人：我好自卑

面對網絡暴力，最令Jenn情緒崩潰就是連累家人，她講道：「其實每一次都唔開心，但最自卑應該係屋企。因為我讀嗰間大學學費都幾貴，咁我身邊朋友都係出身背景都幾好，對比起自己會有少少出入，因為屋企人做嘢係非常之辛苦，又唔係特別有錢。而且我係單親，爸爸係意外過咗身。呢樣嘢其實我已經好自卑，其實我係知道呢樣嘢，所以每一次網民去特別攻擊或者睇唔起我呢樣嘢嘅時候，連我自己覺得好困難，再俾人放大呢個傷口，我就會開始質疑自己……」

年紀輕輕已經擁有自己的事業！（劉智源攝）

認KOL收入可觀 月入6位數：唔係秘密！

雖然KOL這條路並不易行，但的確可以有好可觀的收入。Jenn回想起當初第一份Job時稱：「都唔平㗎，拍一條片有6000蚊，當然而家唔同咗啦。（很多流傳說KOL啲錢好易賺，最少月入6位數？）其實都唔係秘密，有嘅。但當然，我覺得係好彩……大家見到我成日上載吃喝玩樂嘅嘢，但其實呢行你要好勤力好勤力。」

KOL風光背後亦有不少辛酸！（IG/@pumpkinjenn）

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為品牌放棄護膚品市場：已經放棄嗰邊嘅收入

儘管錢易賺，但Jenn為了品牌的生意亦推了不少工作，她指：「好肉赤㗎，我成日都話一個牌子好唔好用，同佢賣唔賣廣告係冇衝突。但有啲客戶比較死板或者要控制我講嘢，令到件事出嚟效果唔好，我就寧願唔接。因為講緊係關乎我嘅聲譽同埋我同朋友有生意嘅時候，更加要顧住另一邊，所以都係幾大嘅責任。（有咩係唔接？）唔接嘅原因好多，譬如如果嗰樣嘢我真係唔用，仲有啲成份麻麻地喎，咁就冇謂接。同埋我真係唔想成個Page每日都揸住唔同嘅產品。另外，我而家有自己嘅品牌，而我都對自己產品好有信心，同埋認真我已經轉晒自己啲嘢嚟用，除非個護膚品牌好好用，如果唔係我已經可以放棄嗰邊嘅收入。」

所有事都親力親為！（IG/@pumpkinjenn）

對進軍娛樂圈零興趣：自己個樣唔係好靚

至於有近年有KOL亦參加選美，進軍娛樂圈，但Jenn就表示零興趣：「曾經都有拍戲Casting或者有公司想簽，但我自己主要唔係想做幕前，我唔係特別鍾意演出，都唔係特別對自己個樣有自信。純粹係我好鍾意拍片，好鍾意剪片亦都鍾意化妝，就係鍾意分享我鍾意嘅嘢，但問我想唔想做幕前就真係唔會。（唔考慮參加香港小姐？）我唔鍾意呀，同埋我覺得自己個樣唔係好靚，要靚嘅女仔大把喇！」

Jenn對做藝人零興趣！（IG/@pumpkinjenn）

遭瘋狂粉絲跟蹤嚇餐死：跟埋我去法國！

即使Jenn志不在幕前，但她亦難逃瘋狂粉絲的跟蹤：「一開始係好驚，因為佢真係會跟埋我去周遊列國，跟埋我去法國，我直情去咗法國報警……你越驚嗰啲人嘅心理就係……有反應喎！我覺得最緊要唔好驚，自己出入當然要小心啲，原來好多女仔都有呢個問題，大家都應該要小心啲。（最後點樣告一段落？）唔好理佢，我試過鬧喇，報警喇，咩都試過但都做唔到啲咩，唯有唔好理。（佢有冇做過咩傷害你？）跟喇，不斷送嘢，送去我成日去嘅地方，即係Café、Gym或者我去唔同地方公幹都會跟，我直情唔想提佢，我覺得越提佢佢就越開心，我要話畀佢知佢一啲都唔重要，唔想畀佢知佢影響到我。」

事業型女性！（IG/@pumpkinjenn）