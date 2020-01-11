胡鴻鈞疑續約星夢即推新歌　老闆何哲圖：影埋新碟Cover

前「星夢一哥」胡鴻鈞（Hubert）最近忽然解凍推出新歌《沒身份妒忌》，更由對上一首歌《擁抱情人》用的超低成本動畫製作MV，升呢飛到台灣孖前黑澀會美眉牟韻潔（小牛）自編自演MV。看來在新一年，Hubert決定強勢回歸與周柏豪爭「星夢一哥」寶座！

Hubert終於強勢回歸！（IG/@hubertwu）

Hubert自從去年4月突然傳出因態度囂張，自誇勁過林峯而遭到無綫「雪藏」，亦有不少網民懷疑Hubert因快約滿而遭到抹黑。之後，Hubert陸陸續續亦遭到原定唱重頭劇《鐵探》的主題曲被抽起、演唱會被菊梓喬頂上和拍劇受傷遭隱瞞等等一系列的受打壓行為，人氣開始下滑。

對於態度囂張一事，當時Hubert在IG留言表示驚訝！（IG/@hubertwu）

胡鴻鈞之前因為拍《降魔的2.0》受傷入院。（IG/@hubertwu）

胡鴻鈞再被出招雪藏 星夢男新人獲一哥待遇準備接棒

剛踏入2020年，Hubert疑似與無綫達成共識，除了獲落重本飛到台灣拍攝MV，Hubert接受訪問時更講道：「今次我自己有份參與故事創作之餘，再演埋，所以前一晚都幾緊張唔係好瞓到。」早前他更獲高調安排在戲院包場舉行MV首播發布會，備受重視。

孖台灣女神拍MV！（IG/@nioumo）

Hubert亦在IG直認擔心大家會不會都已經忘記了他。（IG/@hubertwu）

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問到星夢唱片老闆何哲圖（Herman）是否與Hubert的合約問題達成共識時，他就稱：「之前係因為Hubert撞親個頭，所以畀咗大半年時間佢休息，唔係大家所猜測咁嘅，唔係雪藏。（Hubert會強勢復出？）同佢夾晒時間，嚟緊會出新碟同埋已經影咗Cover。（合約問題解決咗？）一直都有約嘅，幾耐就唔方便講，但有段時間，未有咁快完。（會做返星夢一哥？）全部人成績都好好，個個都會派歌。」

星夢老闆何哲圖否認Hubert遭公司雪藏。(資料圖片)

支持！（IG/@punkhippie）