迪麗熱巴以「一個意外驚喜」評價過去10年　驚傳2020年退出綜藝？

27歲內地小花迪麗熱巴是圈中「樣靚身材正」的代表之一，憑藉精緻的五官以及爽朗的性格圈粉無數，人氣高企。日前她在接受內地媒體專訪時，總結了10年來的變化，以及過去1年的自己。

回顧10年前，17歲的熱巴已經在新疆歌舞團工作，她透露當時並無想做演員的夢想，就算入讀上海戲劇學院之後也沒有這樣的想法，17歲時就是想做舞蹈演員，學好自己的舞蹈，然後在舞台上表演一段優美的作品。

對於過去的10年，熱巴用「一個意外的驚喜」評價自己，她坦言能做演員是一件幸福的事，因為自己喜愛新鮮感，演員三四個月就換個地方，去飾演不同的角色，進入不同的時代；再者，她通過2019年的一些綜藝節目有了一些新的嘗試，如果不做演員，可能有些事永遠都接觸不到，所以也感謝自己當初選擇表演。

每次行紅地氈都會成為熱話的熱巴，坦言以前有些缺乏自信，手不知道放在哪裡，但現在行多了之後，就有些信心了。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

縱觀2019年，熱巴在影視方面無一套作品推出，反而是密密亮相綜藝節目，包括擔任選秀節目《創造營》的主持、真人騷《極限挑戰》第5季固定嘉賓，還有文化類節目《遇見天壇》、訪談節目《送一百位女孩回家》、旅行節目《漫遊全世界》等。熱巴表示，過去一年比較放鬆，自己也思考了未來的工作計劃，因此今年會將工作重心放在拍戲上，認真對待自己的專業，綜藝方面因為時間問題，或將無法參與，全心投入表演。

熱巴在《創造營》的舞台上盡顯唱跳功底，備受好評。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

平時熱巴經常都會在社交平台分享一些美食，她直言白天拍戲都在一些偏遠的地方沒有外賣，只能夜晚回到市區吃飯，導致最近有些發福。但講還講，熱巴的身材似乎完全不受影響，早幾日就算只是坐在觀眾席上，話題「迪麗熱巴的背」也照樣登上熱搜，舉手投足都能引起網友熱烈討論。而熱巴卻笑言行紅地氈其實是將脂肪收埋，「放出來嚇死你們！」言語間相當貼地。

熱巴一個小小的動作都能掀起波瀾。（微博@星聞揭秘）

踏入2020年，熱巴希望可以扮演到自己想演的角色，與以往不同的角色，同時可以勇敢做自己。而由她主演的古裝劇《三生三世枕上書》也將於今年播出，劇迷們可以盡情期待。