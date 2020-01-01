2020年1月陸劇︳三生三世枕上書終開播？迪麗熱巴硬撼新絕代雙驕

2020年1月預告開播新劇！原本預計在2019年第四季播出的《三生三世枕上書》終於有消息，此外2018年的口碑劇《將夜》第二季也在1月的待播名單中，連同2018年中就殺青的新版《絕代雙驕》、以及呼聲很高的《鬥羅大陸》也準備上線，多部「久等」排行榜的戲劇，都即將搶在春節檔期開播，你最期待哪一部呢？！

《唐人街探案》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：2020.01.01

主演卡士：邱澤、張鈞甯、陳哲遠、王真兒、王寶強、程瀟、張藝上

是電影版《唐人街探案I、II》的延伸故事，雖然劇版主角與電影不同，但卻息息相關；全劇12集包含三個故事，《四面佛》、《玫瑰的名字》、《幽靈邀請賽》，並以偵探林默（邱澤 飾）和偵探野田昊二（陳哲遠 飾）為主角。《四面佛》的故事發生地是泰國曼谷和台灣高雄，《玫瑰的名字》則發生在泰國曼谷，都是林默主場秀；《幽靈邀請賽》的故事發生地則在泰國曼谷、台灣高雄以及日本東京，登場偵探也變成了野田昊二和亞洲五大靈童；《唐人街探案》電影版不管是網路評分與票房都很亮眼，加上此次電影版人員也會參與劇版演出，讓這部未開播就已備受矚目！

《唐人街探案》是電影版《唐人街探案I、II》的延伸故事。（《唐人街探案》劇照）

+ 3 + 2

《我不是購物狂》

開播平台：湖南衛視、芒果TV

開播時間：2020.01.01

主演卡士：王陽明、孟子義、李燊、路晨、陳庭妮、李柄輝、黃鶴立、陳紫函

故事以新時代的購物方式「網購」為背景，講述一個白富美高楊（孟子義 飾），因為從小家境優渥而成為購物狂！怎知父親的公司突然破產，人也失蹤了，一下子從天堂掉下地獄，生計成了問題，此時他遇到了父親助理的弟弟嚴勵（王陽明 飾），只好在他手下工作，兩人經歷了商場上的許多波折，高楊徹底改變了購物狂的習慣，並把經驗結合生意，與嚴勵在互相扶持中慢慢產生了感情…

《我不是購物狂》以新時代的購物方式「網購」為背景。（《我不是購物狂》劇照）

《破局1950》

開播平台：中央電視、台灣愛奇藝、騰訊視頻

開播時間：2020.01.01

主演卡士：苗圃、何明翰、侯天來、王放

故事背景於民國初年，講述公安與國民黨為保衛沈安鐵路的鬥智故事。故事起源於一場誤殺，是敵是友的男女主角，不得已在行動中結伴，突然的爆炸事件、撲朔迷離的電台信息、敵我雙方的多重身份，一件接著一件錯綜複雜，倆人經歷生死而成為親密搭檔…

《破局1950》故事起源於一場誤殺。（《破局1950》劇照）

《小女上房揭瓦》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：2020.01.06

主演卡士：孫祖君、金雯昕、范曉東、王子彤、張藍藝

該劇改編自網路的人氣小說《愛妃上房揭瓦》，故事設定在民國初期，講述了雲衣坊東家兼首席服裝設計師駱胤燃（孫祖君 飾）和性格豪爽、敢愛敢恨的俠女米酒兒（金雯昕 飾）之間啼笑皆非的「換身」情緣！

《小女上房揭瓦》改編自網路的人氣小說《愛妃上房揭瓦》。（《小女上房揭瓦》劇照）

《三生三世枕上書》

開播平台：騰訊視頻

開播時間：暫定2020.01

主演卡士：高偉光、迪麗熱巴、劉雨欣、劉芮麟、王驍、李東恆、袁雨萱、黃俊捷、陳楚河、郭品超

改編自唐七的同名小說，故事人物延續《三生三世十里桃花》，主角從太子夜華（趙又廷 飾）、青丘女帝白淺（楊冪 飾）拉到東華帝君（高偉光 飾）、青丘白鳳九（迪麗熱巴 飾）；自帝君救下白鳳九之後種下情根，，但在邪惡的蠢蠢欲動下東華不能有情，為保護鳳九安全將她送到人間，卻不幸令朋友為保護她而死；鳳九為找到傳說中能起死復生的仙果，進入翼族公主阿蘭若的幻夢之境，東華心急入境救之，才發現自己已經愛上她…

《三生三世枕上書》故事人物延續《三生三世十里桃花》。（《三生三世枕上書》劇照）

+ 5 + 4 + 3

《將夜2》

開播平台：騰訊視頻

開播時間：暫定2020.01

主演卡士：王鶴棣、宋伊人、楊超越、袁冰妍、鄭少秋、郭品超、王勁松、倪大紅

改編自貓膩的同名小說，故事延續第一季《將夜》，說到昊天世界有個傳言「永夜將至」，只有找到傳說中的應兆之人，才能化解危機。邊城小軍卒寧缺（王鶴棣 飾）憑藉堅韌意志，一路過關斬將走上了修行之路，成功為自己冤死的家人平反昭雪，更成為了守護唐國大陣的繼承者。但在各方野心勢力之下，世人發現與寧缺青梅竹馬的桑桑（宋伊人 飾）就是傳說中的應兆之人，時時刻刻充滿殺機，而此時唐國也面臨危機，寧缺和夥伴們集千萬人的力量和誓死守衛家園的決心，重新啟動了唐國驚神大陣；戰勝了敵人，卻與桑桑分離，於是便啟程找回桑桑…

《將夜2》中寧缺和夥伴們集千萬人的力量和誓死守衛家園的決心，重新啟動了唐國驚神大陣。（《將夜2》劇照）

《愛情公寓5》

開播平台：東方衛視、台灣愛奇藝

開播時間：暫定2020.01

主演卡士：婁藝瀟、孫藝洲、李佳航、李金銘、陳赫

住在愛情公寓的胡一菲（婁藝瀟 飾）、呂子喬（孫藝洲 飾）、曾小賢（陳赫 飾）、陳美嘉（李金銘 飾）、張偉（李佳航 飾）等老住客們，在多年愛情長跑下紛紛修成正果，新的驚喜和新的煩惱都接踵而至；愛情公寓彷彿是一個有魔力的地方，每一對真心相愛的情侶，都能走向美好，因此美名遠播，新住客也慕名而來；新住客帶來很多新交流，在不同個性的相處下，新舊住戶的生活更是多采多姿，能去理解對方，彼此幫助，即使磕磕碰碰，也要互相擁抱，再次傳為佳話。

《愛情公寓5》由婁藝瀟、孫藝洲等主演。（《愛情公寓5》劇照）

《蓬萊間》

開播平台：騰訊視頻

開播時間：暫定2020.01

主演卡士：白宇、鄭湫泓、季肖冰、陳意涵

改編自路寒同名小說，一部以都市玄幻為題材的故事。故事從一個巷弄間的小診所開始，一個叫白起（白宇 飾）的醫生擁有神秘的力量可以醫治百病，但診金必須用「珍貴」的東西支付；機緣巧合下與藝人林夏（鄭湫泓 飾）同居，因此牽扯出一段千年的往事，跨越千年感情糾葛於是再次相交..

《蓬萊間》改編自路寒同名小說。（《蓬萊間》海報）

《三千鴉殺》

開播平台：芒果TV

開播時間：暫定2020.01

主演卡士：鄭業成、趙露思、劉怡潼、王萌黎

改編自網路小說家十四郎的同名作品，述說一個一夜滅國的帝姬阿滿（趙露思 飾）在身負復國使命之下，卻遇到了一個風流倜儻、什麼都好，還對她好、讓人無法拒絕的男子傅九雲（鄭業成 飾），為了使命欺騙了他，卻不知傅九雲已經等了他十生十世…

《三千鴉殺》改編自網路小說家十四郎的同名作品。（《三千鴉殺》花絮）

《絕代雙驕》

開播平台：台灣愛奇藝

開播時間：暫定2020.01

主演卡士：胡一天、陳哲遠、梁潔、梁婧嫻、羅嘉良、毛林林、周駿超、鄭斌輝、孟麗

改編自古龍的武俠名著，因為上代的恩怨情仇，一對雙胞胎兄弟分開，被移花宮收養的花無缺（胡一天 飾），是個武藝高強，琴棋書畫樣樣精通的美男子，另一個在惡人谷長大的江小魚（陳哲遠 飾），是個幽默風趣、仗義機靈的俊公子，在一次機緣兩人相見，多次相處下互相吸引，但移花宮主邀月（毛林林 飾）卻要花無缺殺江小魚，最後才知道邀月為了報復花無缺和小魚兒的生父江楓，當年故意將二人分開撫養，待二人長大相互殘殺；但在此同時，江別鶴（羅嘉良 飾）、江玉郎（周駿超 飾）兩父子正謀劃著一場更大的武林陰謀，一場腥風血雨即將展開…

《絕代雙驕》改編自古龍的武俠名著。（《絕代雙驕》劇照）

+ 7 + 6 + 5

《鬥羅大陸》

開播平台：騰訊視頻

開播時間：暫定2020.01

主演卡士：肖戰、吳宣儀、張雯、辰亦儒、高泰宇、劉美彤

改編自唐家三少的同名小說，故事說到唐三（肖戰 飾）自幼喪母，個性獨立成熟，並在六歲時武魂覺醒，進入諾丁學院修煉，與好友組成史萊克七怪後，再進入天鬥皇家學院，不料卻陷入皇子爭奪，更意外發現母親過世的真相，決定聯手天鬥帝國各大正派宗門向武魂殿宣戰，最終憑著自己克服了重重困難，佑護親人、匡扶國家，成為鬥羅大陸的神祇。

《鬥羅大陸》改編自唐家三少的同名小說。（《鬥羅大陸》海報）

綜觀以上名單，1月開播戲劇各有亮點、競爭激烈，而且古裝潮仍在，並且都是名著小說改編的重點大戲，連同時裝改編劇，IP劇仍然是大宗！藉著春節的假期，全部列入清單追起來吧！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2019陸劇》三生三世枕上書｜高偉光、迪麗熱巴主演 電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】