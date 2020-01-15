Cookies成軍十八年各散東西　鄧麗欣曬近照：希望可以再齊人一點

Cookies絕對係香港人嘅集體回憶。（網上圖片）

「又不是八十年代寂寞芳心的愛」，2000年代香港吹起一股組合風，Cookies正正喺2002年出道，呢首《心急人上》唱到街知巷聞，9位成員風靡大批粉絲。一年後淨返4位成員，到2005年正式拆夥各自發展。多年來傳出餅碎之間有心病姐妹情不再，呢日Stephy分享幾張Cookies聚會嘅相片，令網友相當驚喜。

05年拆夥後已甚少機會見到佢地合體，即使Kary結婚都唔齊人。（微博：＠區文詩Angela）

正忙緊拍攝ViuTV劇《男排女將》Stephy，呢日喺IG貼出合照相留言話：「感謝劇組突如其來的假期讓我有時間出來跟大家相聚一刻，太難得的一個下午﹗大家都有一陣子沒有見了，而我覺得...... 大家都沒什麼變化keep得好好呀～Serena女女好可愛好乖乖～下次見面希望可以再齊人一點啦。」

（左起）Serena、Gloria、Miki、Angela、Stephy。（IG：@stboo）

相片中除咗常見嘅Stephy、Angela、Miki，就連早喺2003年已退出嘅首代成員蒲茜兒（Serena）及陳素瑩（Gloria）都有現身，Serena更帶埋囡囡現身。同為人母嘅MIKI：「原來一眨眼我們已經認識18年了﹗突然好懷念我們那一年的時光，我們的專用巴士，我們的宿舍，每天零晨五點起牀化妝整頭，每天不停的食，最後我肥了二十磅，這一年真的很特別。」

18年後大家都好似無咩點變，Serena仲帶埋兩個囡囡現身。（IG：@stboo）

見到5餅碎合照，網友紛紛留言指童年回憶返晒嚟，希望cookies有機會合體，睇下九位成員依家各自有咩發展：

鄧麗欣（Stephy）

Stephy單飛發展後，歌影雙棲發展，2018年憑電影《空手道》奪得香港電影評論學會大獎最佳女演員。現與台灣男藝人前Lollipop棒棒堂及JPM成員王子邱勝翊拍拖近2年，感情穩定。

楊愛瑾（Miki）

Miki單飛後主力於電影圈，多年前被指介入永安太子郭永淳婚姻，直至2016年舉行結婚派對，結束9年愛情長跑。2017年3月及18年10月先後誕下一子一女，現主力照顧家庭。

傅穎（Theresa）

Theresa當年與Stephy傳出有心結，多年來與眾餅碎少有來往，至去年睇Sammi演唱會疑與Stephy破冰。目前主力於內地發展，亦曾出書及寫真，感情上未有着落。

吳雨霏（Kary）

九位成員中歌唱實力最好一位，曾踏上紅館舉行個人演唱會。15年初與初戀男友洪立熙結婚，婚後曾懷孕但不幸小產，疑因消息流出與Miki姐妹情不再。18年6月及19年9月先後誕下一子一女。

區文詩（Angela）

03年加入香港電台第二台成為電台DJ，2010年簽約唱片公司MusicNEXT，2015年簽約經紀公司天立娛樂，多年來與Stephy、Kary、Miki經常聚會。

陳素瑩（Gloria）

於2003年4月退出，在英國修畢金融和會計課程及於曼徹斯特商學院(Manchester Business School) 修畢碩士學位，現於香港四大會計師樓之一氏德勤 (Deloitte) 任職高級審計員）

蒲茜兒（Serena）

於2003年4月退出，現已婚及已育兩女，現移民加拿大

馬思恆（Helena）

於2003年4月退出Cookies，並於同年移民美國，現於美國修讀藝術治療課程）

何綺玲（Elaine）

於2003年4月退出，出生於澳門，亦是唯一來自澳門的成員。2014年3月於澳門舉行婚禮，於2015年初誕下女兒