鄭俊弦自爆向何雁詩求婚心情　預告婚禮一切從簡

日前鄭俊弘(Fred)與何雁詩(Stephanie) 元旦日宣布訂婚，成為圈中第一對公開婚訊的情侶，日前雙雙作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談訂婚感受。

鄭俊弘和何雁詩元旦宣布訂婚，成為圈中第一對公開婚訊的情侶。（Instagram/@fredcheng83）

Fred表示希望有一個好好的回憶留給Stephanie和自己，所以決定旅行時求婚，他說：「求婚仲緊張過自己第一次開演唱會，我成個人震曬同硬曬！而最初亦好擔心過關時如果Check行李，俾Step見到隻戒指就穿煲，好彩順利過關。」

二人決定婚禮一切從簡，年底於美加地區酒莊舉行婚禮，他們說：「唔會好多圍數，同想家人朋友分享，我哋好怕婚禮要表演同唱歌，想好好享受我哋嘅大日子，而唔係要搞到好攰，唔想去應酬邊個應酬嗰個。」

鄭俊弘自爆在旅行時向何雁詩求婚。（IG圖片／honganc）

雖然未正式結為夫婦，Stephanie已經深明「要箍住男人個心，就先要箍住男人個胃」，為了阿Fred學煮中餐，她說：「以前我煮西餐多，因為知Fred鍾意食中餐，所以特登研究，另外我哋兩個都好鍾意食越南河粉，我哋去美國可以餐餐食越南河粉，所以返到香港去硏究點整個湯底，希望可以食返嗰啲味道，我哋誇張到一早七點去街市買牛骨同牛腩。」

一對準新人接受許文軒訪問。