何雁詩一個月勁減2.5吋腰　獨家分享去水腫偏方專家分析有根據

何雁詩（Stephanie）首次參與電影拍攝，要做打女，近來頻頻做gym 操fit body，一個月內由27吋腰減到24.5吋，但體重只減輕了兩磅，究竟點做到？

何雁詩成功於一個月內從27吋腰減到24.5 吋腰。（IG圖片／honganc ）

做帶氧運動唔一定減到肥？

Stephanie 跟《香港01》分享減肥心得，做運動方面，她一個星期至少做兩三次，「腹部運動，sit up做60下一組，做三組，另外也有做扭腰訓練，鍛鍊兩側腹肌。」

Stephanie 亦指每個人的體質不一樣，減肥的方法也不盡相同，要找一個適合自己的方式，她舉例：「好多人做帶氧運動可以減肥，但我就唔得，我適合做肌肉強化活動，集中訓練背部和腿部等大組肌肉，加速新陳代謝，燃燒更多卡路里，我磅數沒有太大變化，只跌了兩磅，但尺寸就差很遠。」

Stephanie 雖然沒有特別節食，但在飲食方面都有一些轉變。「因為我本身比較容易水腫，最近狂飲水，可以去水腫；另外我戒吃米飯，轉吃米線、米粉，多了吃肉，宵夜也會吃肉，但雞肉會去皮，豬肉會去肥膏。」

Stephanie 首次拍電影，為新戲換新look。（IG截圖／honganc )

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飲酒助去水有根有據

除了大量飲水，Stephanie亦分享了另一個極速去水腫方法，「飲伏特加，不會飲好多，飲兩至三杯，可以令身體收水，但翌日會好口渴，教練跟我說他在健身比賽之前會飲伏特加，可以令身體收乾水。另外，我還會補充骨膠原丸。」

始終酒精傷身，所以Stephanie 只是在有需要拍戲時才會用這個方法，香港營養師學會認可營養師、「家營營養中心」創辦人吳耀芬（Kathy）解構酒精收水腫的原理：「身體的抗利尿激素負責調節細胞水分及排尿量，喝酒後血液中酒精濃度上升，就會抑制抗利尿激素的分泌，令身體排尿量增加，短暫出現消水腫的狀況，所以部分人會在健美比賽前喝少量酒來加速排水。」

但酒精只能短暫消水腫，Kathy表示酒後的隔天通常有眼腫等水腫情況，因為經多次及短時間的排尿，而當中鹽分的代謝排出很少，體內的鹽分會累積，身體便會有脫水的情況，細胞傾向保存更多水分而最終形成水腫情況。

一些能極速減肥的偏方對健美參賽者與演員來說有它的用處，但對一般人而言，應該選擇更加健康的方式，Kathy指酒精對健康構成的危害，而且沒有一個限量的安全標準，衛生署建議男士一天不應多於２個酒精單位（即約３０毫升烈酒），而女士一天不應超過１個酒精單位（即約15毫升烈酒）。