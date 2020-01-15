【任噏亂評】看著劉江低調離開無綫　TVB連一丁點人情味都消失了

劉江在昨日正式離開TVB，一個人回電視城收拾東西，近來一兩個藝人的告別，不用幻想也知道其淒慘。一個服務接近40年的老將，拍超過三百多套電視劇，TVB竟對他的離開無動於衷，獎沒頒，告別沒有都不重要，就連bigbigchannel或者TVB IG出一段紀念答謝片段都沒有，不禁令人慨嘆：「TVB的人情去哪了？」

想不到，2020年只是過了十五日，TVB已經先後走了兩位重量級人馬，視后田蕊妮昨日宣布將會在數月後與TVB完約並不再續約往外闖，而數日前人稱劉老師的劉江亦宣布離巢，同是昨日也已經回公司執looker，正正式式離開服務了37年的TVB。

視后離開早有預兆，上年已經不少風傳出，反而劉江的離開卻令人驚訝，而且走得如此低調。近日網上已有不少討論聲音，TVB對待一個服務了接近40年的同事，竟然毫無表示，是否恰當？

先重溫今年頒獎禮賽果：

+ 13 + 12 + 11

劉江對離開TVB，在接受不同傳媒訪問時也講了不少弦外之音，包括對頒獎禮的潛規則，對自己爭「最佳男配角」形容為「嘥氣」、「心知肚明」，對自己離巢更指「唔好問點解，我唔可以話點解。」，亦說可能TVB覺得自己這些老員工不重要。種種跡象也顯示，劉老師的離開明顯不是愉快的。

劉江在訪問中的語氣，看來是有點心灰。（資料圖片）

〈最佳男配角〉為何不是劉江?



說說TVB的做法，首先在頒獎禮上，相信大家對頒獎禮的制度、玩法都有相當的了解。「最佳男配角」頒給周嘉洛，不能說是造馬，始終周嘉洛上年表現也是有目共睹的，但是否有急切性在今年給他這個肯定嗎？要知道男配有其他候選人比他更有資格，其中一個就是劉江老師，在《金宵大廈》貫連整套劇集，精純的演技得不少觀眾讚賞，卻竟然輸給一個後輩，相信不少人替他不值。而歸根究底，劉江已確定離開TVB，周嘉洛正值當頭起，TVB用商業角色沒理由將還有餘威的獎項頒給前者，以公司角色出發正確，而人情方面卻令人卻步。

劉江決定離開TVB 入行超過50年曾試過腦血管栓塞中風

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還有一個獎，「萬千光輝演藝人大獎」由丹爺劉丹奪得，當然實至名歸沒人質疑，但劉江同樣適合於這個獎項。丹爺在無綫一直穩定演出，至少在下年也可以再頒給他，而劉江是離巢了，最後是今年這個機會，若果把這個獎頒給他，然後他在台上宣布離巢，至少大家覺得TVB是做得體面的，也可以令劉老師的心過得更舒服。

後生時的劉江曾擔任過武術指導，初期演出大多是武打片。（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

頒獎禮一事說完，既然沒獎也是定案，昨日他回電視城執儲物櫃，除了有些藝人上前道別兼自拍post相之外，劉老師可以說是超級低調離開，TVB是否可以為劉江的走做點什麼呢？既然不想頒獎給他，安排一個歡送宴，甚至為他辦一個特輯，也不算難做吧？什麼也不做絕對是錯！當然，可能TVB已經有所準備，只是未安排播放，若然劉江的離開能搞得「好好睇睇」，至少劉江開心，TVB也會得到觀眾讚賞有人情味，要知道TVB被網民鬧得最多的除了新聞、膠劇外，就是人事太無情，TVB應該爭取機會挽回網民的印象分。