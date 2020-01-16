84歲最年長女優揚言搵到自己「第三人生」　全家仔女全力支持

AV種類很多，當中更有找來阿嫲級人馬下海拍攝AV。日本AV界最年長女優，是現年84歲的小笠原祐子，她從81歲拍攝AV至今已有三年，這名阿嫲在AV界有一定的人氣。早前她接受日本《朝日新聞》電子報《AERA.dot》訪問，講述自己成為AV女優的心路歷程。

小笠原祐子的丈夫在59歲那年因病過世，她為老伴逝世而難過，當時她在母親和妹妹鼓勵之下四處旅遊散心。更因此在朋友介紹下當了小餐廳的老闆娘，她自稱這段時間是她的「第二人生」。

小笠原祐子的丈夫是她初戀，更成為了夫妻，在丈夫過世後，她並沒有與任何人發生性關係，直到她從事AV女優。（來源:Twitter）

她的餐廳附近是大學，所以經常會見到很多大學生，因此認識了很多小鮮肉，更和他們成為親朋密友，不過感情方面卻一直是單身。成她為AV女優契機是她餐廳其中一名熟客推薦去拍攝，當時候這名熟客是以「吃飯」約她出去，她透露當然不是吃飯這麼簡單，而是去AV製作公司。在接受日媒訪問時候她細說當時候在AV製作公司是抗拒的，原因是因為當時候她到AV製作公司看到一部在拍攝的影片是年輕女優與老男人在一起的戲份。當下她脫口而出說了：「要是我的話，我才不要老男人，帥哥不好嗎！」最後經過與AV製作公司與她交談後，她便決定成為AV女優，之後她合作的AV男優全部都是兒孫輩小鮮肉，完全滿足了她的慾望，更展開了她的「第三人生。」

她已做AV女優已有3年時間，小笠原祐子是目前最年長的AV女優。（來源：Twitter）

當然從事AV行業，未必會得到家人支持，有時候更要隱瞞家人。但是小笠原祐子並沒有隱瞞，她將想從事AV事業和家中三名兒女說細說，並沒有人反對。她說：「2名女兒已經嫁作人婦，她就沒有特別跟她們討論這件事，至於兒子，則是對我說喜歡就做吧！」