琦琦首奪腕錶設計獎項　感激遇上「伯樂」沈慧林及沈墨寧

踏入2020年，萬希泉創辦人沈慧林（William）即喜事連連，不但被冊封為印尼拿督及馬來西亞太平紳士。而其品牌「萬希泉」的腕錶系列更於中國第四屆鐘錶設計大賽「藍光杯」中獲佳績，由名模琦琦設計的兩款LOVE LOVE COLLECTION系列腕錶奪得銀獎，令琦琦在鐘錶設計界嶄露頭角！

名模琦琦參加中國第四屆鐘錶設計大賽「藍光杯」奪得銀獎。（受訪者提供）

首次奪得腕錶設計獎項的琦琦坦言感到非常榮幸，並感激在腕錶設計道路上遇上「伯樂」沈慧林及沈墨寧，實現她的腕錶設計師之夢。她說：「我從小已對設計充滿興趣，無論服飾、珠寶，還是手錶。與萬希泉合作，令我於鐘錶設計上的想法、構思，一一實現。」她表示自己多年來收藏了不少腕錶，但自從自己成了設計師後，手上只會戴自己的作品。

琦琦勇奪腕錶設計獎項 ，感激兩位伯樂沈慧林（右一）及沈墨寧（左一）。（受訪者提供）

沈墨寧早前更代表品牌到漳洲出席「藍光杯」頒獎典禮，憑龍凰呈祥系列腕錶在八百件作品中脫穎而出，獲得最高榮譽的特等獎，實在對品牌打下強心針。此外，William早前於珠海出席授勳活動，獲印尼Maharaja國王Dr. Ir. M. Helmi Djamanie冊封為Kerajaan Kutai Mulawarman拿督，同時亦獲馬來西亞拿督Dr. Khaw Swee Wei頒發馬來西亞太平紳士榮譽，以表揚William於文化藝術推廣，以及慈善公益的貢獻。William坦言感到非常榮幸：「很高興能把不同地方的文化、特色，融入陀飛輪腕錶設計中，為不同慈善項目籌募善款。接下來不僅在香港，我們將與不同國家跨界合作，發放正能量。」