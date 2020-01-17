【魯豫有約一日行】彭于晏最想找回初戀女友　感情是否必要成問號

「國民老公」彭于晏不止擁有俊俏的外表，還有一副健碩的身材，連演技也為人稱道，堪稱完美。日前，他作客《魯豫有約一日行》，揭露了一些鮮有人知的秘密。

近年來彭于晏拍攝過不少極具挑戰的電影，好似《激戰》、《破風》、《湄公河行動》等，他透露在拍攝《緊急救援》之前，自認無論什麼都可以嘗試，但在這套電影結束後，令他不禁思量「有點危險，拍戲還是要小心一點」，更道：「我覺得辛苦是要的，但是你一定要有自己的生活，哪怕你每天工作很辛苦。」

雖然彭于晏有一副好身材，但其實他並不是健康飲食：「我太不節制了，我吃東西很恐怖的，我只有在拍戲的時候才是狀態最好的時候，我不拍戲的時候，簡直就是吃睡。」所以身材比較忽肥忽瘦。他形容自己在家中的狀態是一副「攤倒」的樣子，打機、看漫畫、看書、看電影，被媽媽「趕」出去工作。（視頻截圖）

綜觀2019年，彭于晏沒有一套電影推出，在拍完姜文執導的《邪不壓正》之後休整了一段時間。對他來講，最好的狀態，是「生活要大於工作」，將「Work hard play hard」調轉。在彭于晏看來，自己的生活自己決定，想做什麼就去做，不會因為有很多粉絲，就不去做：「我就拍戲，學到東西，然後就休息，不會一直盡量去維持到那樣的大家所謂的成功，所謂的一流，所謂的這個流量，我家人過得開心，我過得開心，這就是我的生活。」

工作之外，彭于晏的一大愛好是飲咖啡，每天早上他都會以一杯即磨咖啡喚醒新的一日。（微博@魯豫有約）

有關注彭于晏的網友相信都知道他童年時期是一位「肥仔」，成長於單親家庭，他坦言自己比較容易被欺負。而直到現在，他差不多也只見過父親4次，所以對於女性長輩，他都會極力保護：「我媽媽是我的偶像，因為她帶三個小孩，一個人打三份工，而且我媽媽在上海自己做餐廳，一個人做餐廳做了10幾年，把我們帶大，也從來不說自己了不起，那我有什麼了不起，我母親才比我厲害，我覺得女性的偉大是在於她們的付出不要求回報，不是我們男性能想像的。」

彭于晏父母離異，從小在外婆、母親和兩位姐姐陪伴下成長，所以非常尊敬女性。（視頻截圖）

最想找回初戀女友 自律是外界對他的最大誤解

作為人氣極高的公眾人物，一舉一動都備受矚目，而彭于晏坦言，如果拍拖被大家知道也無所謂，隨即自爆已經單身至少五年以上，但他在2014年曾與台灣女星林珈安傳出緋聞，難道是間接承認戀情？彭于晏表示，雖然有遇到過合拍的圈外人，不過最後因工作問題而阻滯：「我的事業是放在第一位，感情是不是必須要的，這個我一直是個問號。」如果要找回一件曾經丟失的東西，彭于晏答出了一個令「彭太太」們悲喜交加的答案：「我的初戀女友」，他解釋到：「初戀都是最開心的嘛，後來再來就是一直追求這種感覺，就沒有了。完全投入的愛情是最難忘的，要不然就是我沒有碰到，有可能是這樣。」

彭于晏對身材的管理時常會引起網友熱烈討論，他卻認為外界對他最大的誤解就是「自律」：「我不拍戲的時候我完全是放鬆的，有時候是習慣，飲食有時可以控制，然後運動，因為我有哮喘，還有敏感，所以如果我不保持一個好的狀態，很容易哮喘、敏感。」

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