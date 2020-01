現年37歲的台灣男神彭于晏有幾型英帥靚正不用多講,除了靚仔還擁有一身爆肌的fit爆body,真是迷死人。不過男神都有狀態欠佳的時候,呢日她於IG post了一張他戴上眼鏡和漁夫帽的照片,留言表示:「Me four cities in one day look。」原來他一日走訪了四個城市,非常忙碌,難怪相中的他的樣子相當疲憊,望落成個樣殘晒,就連原本的一對電眼都縮水了,不過都依然是好靚仔。不少粉絲和網民都留言表示睇到心痛,又提醒他要注意休息,有網民就表示:「殘晒都係咁靚仔。」

彭于晏成個樣殘晒。( ig@yuyanpeng)

