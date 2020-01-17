【多圖】與鄧以婷咀嘴慶生　林泳淘竟然出「鹹豬手」襲擊！

有「宅男女神」之稱的林泳淘（Wingto）雖然已經離開TVB近4個月，但她與一班在無綫認識的好姊妹依然感情深厚。身為1月壽星的她，日前就與即將在月底生日的鄧以婷（Irina）齊齊慶生，同場更有李君妍、尹詩沛、葉蒨文及楊嘉欣，兩位壽星女不但大玩咀嘴，Wingto更出「鹹豬手」摸Irina胸部！

林泳淘（Wingto）剛剛過了30歲生日！（IG@wingt）

鄧以婷（Irina）即將在本月27號踏入30歲。（IG@irinateting）

Wingto與Irina同樣都曾主持旅遊節目《3日2夜》，兩人在節目中大騷Fit爆身形，深受網民喜愛。幾位好姊妹特別準備了兩個蛋糕，再以氣球佈置場地，為兩位女神慶生。以一身Deep V短裙上陣的Irina十分吸睛，連Wingto都忍不住在影合照時出手「襲擊」。不過Irina當然不介意啦，兩人更大方咀嘴，力證姊妹情深！

Wingto與Irina同樣都是1月壽星，兩人相約好姊妹齊齊慶生，Wingto更出「鹹豬手」！（IG@lolaaurora）

好姊妹一齊慶生：

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