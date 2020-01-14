【多圖】鄺潔楹學Gigi Hadid擺Pose　自稱Juju Hadid大騷美腿

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擁有甜美外貌及率直性格的鄺潔楹（Judy），憑着旅遊節目《3日2夜》而人氣急升，更被網民封為「仙氣女神」。日前她出席TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》時，就以一身Deep V白色晚裝上陣，超高衩的設計盡顯美腿！今日（14日）Judy在IG Post出兩張在當晚影的靚相，大擺Pose之餘，更自稱Juju Hadid，相當搞笑！

鄺潔楹（Judy）樣貌甜美，深受網民喜愛。（IG@judy.kwong）

一向身材嬌小的Judy，雖然「細細粒」，但今次她就挑選了一條超高衩晚裝出席頒獎禮，主力騷美腿。相中的她跟足Model擺Pose，左腳向側邊延伸，大騷美腿，Judy寫道：「Is this how Gigi does it? Am I Juju Hadid now?（這是Gigi的做法嗎？我現在是Juju Hadid了嗎？」原來Judy是學名模Gigi Hadid擺Pose，的確令身材比例拉長了不少，視覺效果上都顯得高了！

Judy學名模Gigi Hadid擺Pose，令身材比例拉長了不少，更自稱Juju Hadid！（IG@judy.kwong）

名模Gigi Hadid身形Fit爆！（Getty Images）

點擊下圖睇Judy更多靚相：

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