【多圖】鄺潔楹學Gigi Hadid擺Pose　自稱Juju Hadid大騷美腿

擁有甜美外貌及率直性格的鄺潔楹(Judy),憑着旅遊節目《3日2夜》而人氣急升,更被網民封為「仙氣女神」。日前她出席TVB《萬千星輝頒獎典禮2019》時,就以一身Deep V白色晚裝上陣,超高衩的設計盡顯美腿!今日(14日)Judy在IG Post出兩張在當晚影的靚相,大擺Pose之餘,更自稱Juju Hadid,相當搞笑!

鄺潔楹(Judy)樣貌甜美,深受網民喜愛。(IG@judy.kwong)

一向身材嬌小的Judy,雖然「細細粒」,但今次她就挑選了一條超高衩晚裝出席頒獎禮,主力騷美腿。相中的她跟足Model擺Pose,左腳向側邊延伸,大騷美腿,Judy寫道:「Is this how Gigi does it? Am I Juju Hadid now?(這是Gigi的做法嗎?我現在是Juju Hadid了嗎?」原來Judy是學名模Gigi Hadid擺Pose,的確令身材比例拉長了不少,視覺效果上都顯得高了!

Judy學名模Gigi Hadid擺Pose,令身材比例拉長了不少,更自稱Juju Hadid!(IG@judy.kwong)

名模Gigi Hadid身形Fit爆!(Getty Images)

