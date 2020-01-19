【多圖】周杰倫慶生大宴親朋戚友　點解淨係得JJ一個圈內人到場？

日前是台灣天王周杰倫41歲生日，老婆昆凌、家人以及一大班好朋友也到了他的大宅與他慶祝。同日他亦將大合照放在IG上，並寫道：「謝謝每個人送給我的生日祝福和滿滿的愛！粉紅色的蛋糕、粉紅色的香檳、粉紅色的禮物！」林書豪、蕭敬騰、王子邱勝翊、李玖哲、許佳麟和Gin Lee也在留言區送上祝福，周杰倫也逐個回覆道謝。

周杰倫邀請親朋好友到家中慶祝。（IG@jaychou）

照片中除了周杰倫的家人以及親密好友外，就只有JJ林俊傑這位圈內朋友，帖文中還貼上了他與JJ的合照。在家人聚會也邀請JJ，兄弟情真是非一般的深厚！

JJ都有去同周杰倫慶生。（IG@jaychou）

另一邊廂，靚靚老婆昆凌也在她的IG上分享自己與老公和周杰倫媽媽的合照，照片中的生日蛋糕上也有他們一家5口的人型公仔。她在帖文中寫道：「老公生日快樂！我希望送一份特別的禮物給你，但你已擁有全世界最好的禮物...我們。」而周杰倫卻則開玩笑的留言說：「我以及那份最好的禮物，就是去年你送的車。 哈哈，已經不能再棒了。」兩人連粉絲都不放過，在IG上大放閃光彈。

周杰倫媽媽好後生！（IG@jaychou）