【不能說的秘密】桂綸鎂爆當年周杰倫親自來電︰上來我家聽故事

2007年上映的《不能說的·秘密》是周杰倫自編自導自演的首部電影，這部關於音樂、帶點懸疑的浪漫愛情電影，成為不少影迷心中的經典。 當中，深得大家喜愛的女主角桂綸鎂，亦因為這部戲爆紅，而原來當初周董找她演出時，是直接叫她上自己的家聽故事，回想起接到周董電話時，作為粉絲的小鎂簡直覺得不可思議。

《不能說的‧秘密》是個浪漫的校園音樂電影。（《不能說的‧秘密》劇照）

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原來係周杰倫的母校

這部電影是周杰倫自導自演的處女作作品，故事的背景，他選擇了以他自己的母校，新北市私立淡江高級中學作為背景，講述一段由鋼琴引起，穿越時空的奇幻愛情故事。

劇情講述高中生葉湘倫（周杰倫飾）出身於單親家庭，跟父親（黃秋生飾）相依為命。由於湘倫熱愛音樂且琴藝過人，而且他是主修鋼琴的音樂系學生，於是轉到其父親任教的淡江中學就讀。某一天，他聽到一首極為優美動聽的神秘旋律《Secret》，然後他就遇到同樣主修音樂且熱愛彈琴的同學路小雨（桂綸鎂飾）。

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收到周董電話整個嚇呆

桂綸鎂當年的演出深受影迷讚賞，大家都覺得她的氣質非常適合演小雨這角色。而桂綸鎂曾經表示當年接到周杰倫的電話時是非常驚訝，多年後回想起來都很難忘。「當時接到電話，是他的助理打給我：『周杰倫要跟妳說話！』」轉過頭，桂綸鎂就聽到周杰倫的聲音，由於自己也是從小聽對方的歌長大，算是半個歌迷，當時的心情真的難以置信，想到能夠接觸到周杰倫本人，真的感覺很不可思議。

《不能說的·秘密》是周杰倫自編自導自演的首部電影，這部關於音樂的穿越愛情電影，是不少影迷心目中的經典。（《不能說的·秘密》劇照）

「想講故事你聽，來我的家」

聽了那通電話之後，桂綸鎂透露她當時其實是整個嚇呆了，一直在想這件事是真的嗎？周杰倫當時更在電話中直接說，想要講故事給桂綸鎂聽，邀請小鎂到他的家。對於偶像突如其來的邀約，作為粉絲的小鎂表示當時感覺很驚喜。

當年很多人都指桂綸鎂因為這部電影而被捧紅。（《不能說的·秘密》劇照）

與周杰倫討論劇本時，桂綸鎂就表示，對方在講故事時，完全感覺到這位在全球爆紅的歌手，在電影上的真誠，當時已經很期待想知道他做導演會是怎樣，很高興當年可以和周杰倫一起可以作出新嘗試。

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至於電影上映後，有不少傳聞指周杰倫不是真的導演、又話其實電影是由副導演執導，小鎂就覺得這個說法不公平，指出周董是個很有才華的導演，與攝影師李屏賓溝通，在現場控制拍攝，拍完戲又回去做音樂，對整部戲很有熱情。「他可以不睡覺，但一定要把事情做好。」