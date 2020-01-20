《好人好姐》緊貼《黑市》播出　沈震軒：幫ViuTV宣傳絕對冇問題

沈震軒在《好人好姐》故事中會跟劉美君譜出一段姊弟戀。（《好人好姐》劇照）

沈震軒今次在《好人好姐》裏飾演「廣告界Brad Pitt」Eric，是劉美君任職的廣告公司老闆。（《好人好姐》劇照）

王貽興與劉翁自編自導的ViuTV劇集《黑市》，本周三（22/1）將播出第20集大結局，新劇《好人好姐》則緊接於周四晚（23/1，即年廿九）同一時間首播，這是ViuTV第一套開拍的一小時劇集，共15集，由劉美君身兼主演和監製，另有沈震軒、江若琳、張建聲及雨僑等演出。

其實《好》劇早於2018年12月初開拍，但煞科後卻一直沒有播出，如今突然獲安排在農曆新年假期前的「炮灰檔」首播，未知是否跟劉美君去年6月在「反修例運動」期間發表撐警言論遭外界狠批，需要低調處理。

為此記者曾向ViuTV公關查詢，未來一段時間有否安排任何《好》劇的宣傳活動，對方僅回覆指仍在安排中。至於身為男主角的沈震軒則指，雖然自己已簽約邵氏兄弟，但對於為ViuTV宣傳新劇持開放態度。「感恩新公司給予我的自由度很大，所以我為ViuTV的作品宣傳絕對沒有問題。」

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江若琳飾演劉美君的女兒，從30秒宣傳片的極短「劇透」中得知，她極可能與母親一同愛上沈震軒，陷入一段有夠奇怪的「母女三角戀」。（《好人好姐》劇照）

身兼監製的劉美君透露，《好人好姐》圍繞三代人的關係，江若琳飾演其女兒，而江若琳亦有一個囡囡，由12歲的江芷銦（右）飾演。（《好人好姐》劇照）