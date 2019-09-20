【全民造星II】星級導師改由陳潔靈擔任　劉美君已錄影片段或全刪

ViuTV年度重頭製作《全民造星II》將於9月30日晚上10時半首播，一系列宣傳片、以及由李拾壹主唱、一眾參賽者全體出動跳勁舞的節目主題曲《前傳》MV，近日陸續在99台和官方社交平台登場，電視台更再次落重本，在港鐵購買大型廣場，96位參賽者的全身造型照，於銅鑼灣站往柴灣方向的月台走廊一字排開出現，令該處成為「期間限定」的宣傳隧道，吸引不少粉絲專誠到站內拍照打卡，而ViuTV則在本周六（21/9）下午在奧海城舉辦記者會，冀在節目播出前一星期展示氣勢，吸引觀眾轉台，屆時《造星II》40強參賽者、MIRROR和「監製」花姐黃慧君都會出席，而幾位星級導師亦將一同現身，不過日前收到消息，指原定獲邀擔任導師之一的劉美君在第一次節目錄影之後已離開，改由曾為無綫擔任4屆《超級巨聲》評判的「Miss Chan Chan」陳潔靈頂上，而今次換人的原因，跟劉美君6月底在其個人facebook專頁公開撐警惹來負評，甚至網民表明會罷睇《造星II》有關。

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劉美君原本獲ViuTV擔任《全民造星II》其中一位星級導師，現時已由「Miss Chan Chan」陳潔靈臨危受命頂上。（資料圖片）

「反修例運動」自6月開始引發連串示威，後來更演變成激烈警民衝突。6月30日，有組織舉辦撐警集會，劉美君（Prudence）將個人facebook專頁的Cover photo換上寫有「阿Sir我撐您 We Support HK Police」字樣的照片，結果遭網民狠批，後來她指自己不關心政治，又兩次更換Cover Photo，不過網民完全不收貨，紛紛留言鬧爆：「希望不會在ViuTV再見到你！」、「再有你出現，我決定罷睇」、「咪X畀我喺ViuTV見到你！」、「請遠離MIRROR，不要影響大好前途嘅年青人」。（FB截圖）（劉美君facebook專頁截圖）

《造星》素來都是針對年輕觀眾，問到今次換人是否為了「止血」，「花姐」認為此舉可以理解為 ── 讓節目重回正軌：「我唔可以代表Prudence去答，呢個係唔係一個『止血』行為，但我作為監製，我係希望大家可以集中睇我嘅學員，集中睇我哋點樣去造星，否則就唔係我做呢個節目嘅原則。」至於是由哪一方提出結束合作，抑或是雙方共識，「花姐」沒有透露詳情。（資料圖片）

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事實上，劉美君於其facebook專頁換相兼道歉之後不久便一直「潛水」，再沒有露面，而《造星II》更換星級導師的消息亦很快在演藝界流傳。節目監製「花姐」黃慧君回應記者查詢時，間接承認「撐警事件」是今次換人的導火線。「冇話係因為佢嘅政治立場而有呢個決定，只不過作為監製，我做節目嘅原則係，好希望觀眾睇完之後能夠輕輕鬆鬆，而唔係想大家睇完反而會覺得緊張，尤其近來成個社會都好繃緊，Prudence（劉之洋名）都係咁諗，加上佢都想返去美國休息，所以之後就搵『Miss Chan Chan』（陳潔靈）幫手。」《造星》素來都是針對年輕觀眾，問到今次換人是否為了「止血」，「花姐」認為此舉可以理解為，讓節目重回正軌：「我唔可以代表Prudence去答，呢個係唔係一個『止血』行為，但我作為監製，我係希望大家可以集中睇我嘅學員，集中睇我哋點樣去造星，否則就唔係我做呢個節目嘅原則。」至於是由哪一方提出結束合作，抑或是雙方共識，「花姐」沒有透露詳情。

翻查舊報道，《造星II》首次錄影的日子是6月23日，當時除了96位參賽者外，劉美君與另外兩位星級導師 ─ 火火和Eric都有出席，事後亦獲安排記者訪問，如今換人已成定局，當天劉美君有份上鏡的部份如何處理？「花姐」說該集錄影的片段未必會播出街。「其實當日我哋開廠錄影，係畀Prudence佢哋坐喺房入面睇電視，等佢哋睇下今屆有咩學員，而我哋係拍定係佢哋喺房入面講嘢，本身拍咗都未必會播出街。」《造星II》起初幾集將會跟上屆那樣，先讓幾位星級導師在房內睇學員表現，之後才讓他們挑選學員入組，不過今勻導師由劉美君突然變成陳潔靈，所以據另一個可靠消息指，為免劇情不連戲，製作團隊會將第一次錄影時拍下所有星級導師評論部份的遠鏡，即拍到3位導師齊齊出現的畫面悉數刪走，只餘下火火和Eric Kwok的近鏡，意味劉美君或將會完全「消失」，而陳潔靈第一次在節目出現時，已是挑選學員的階段，而她亦看過所有學員的片段，做足功課之才參與錄影，將影響減至最低。

6月23日《全民造星II》首次錄影，並安排記者到場採訪，當天三位星級導師 ── 劉美君、火火和Eric Kwok與96位學員一同在錄影廠大合照，但據消息人士指出，當天錄影的片段，所有劉美君出現的鏡頭或已完全刪走，意味她將不會在節目中出現。（資料圖片）（資料圖片）

MIRROR中途加入《造星II》參賽 已有成員出局

現時《造星II》仍未播出，但周六舉行的記者會已公布40強參賽者誰屬，豈不是有「劇透」成份？「花姐」直言：「其實上一屆都係咁！」不過她亦承認，因為節目一直錄影新集數和後期製作之中，「劇透」是無可避免，不過她希望觀眾除了留意比賽情況，亦可以花更多時間去看幕後花絮，了解不同參賽者的熱血故事，「開頭我係好擔心（反修例運動影響觀眾收看意慾），但之前《花姐ERROR遊2》出咗街之後，好多觀眾同我講：『好彩你個節目出喳，令我返屋企睇電視嘅時候可以放鬆得到！』咁呢件事為我打咗支強心針，因為我覺得原來我嘅節目，都可以令到人哋輕鬆番，咁我就覺得，而家播《造星II》，會唔會都可以畀到大家一啲希望，唔會永遠都好似好灰心！」最後她指出，現時《造星II》的40強之中，30人為新參賽者，有10人則為中途參戰的MIRROR成員，言即MIRROR已有兩人出局，「Anson Kong（江熚生）因為要拍劇（《打天下》）所以唔會出席記者會，至於邊個出咗局，呢個秘密我唔會話畀你知。」