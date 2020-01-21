【姊妹淘】𡃁妹李綺雯力推女性陰部Mask　吳若希：着唔着底褲敷？

𡃁妹（李綺雯）最近為節目《姊妹淘》擔任嘉賓，在「姊妹淘物」環節中她就介紹了兩款最新的女性保養產品，但竟然令主持陳詩欣、蔡嘉欣和吳若希都覺得相當出奇！到底是什麼產品令她們驚喜十足呢？

估唔到𡃁妹對呢方面咁了解！（YouTube截圖）

唔少女生會因月事來臨而感困擾，𡃁妹首先就介紹一款相當神奇的氧離子護墊，她指：「氧離子令你的抗菌能力提高，不會那麼容易有異味等等。」而護墊更附上一個精華：「使用時把精華倒在護墊上面，這些精華裡面有藏紅花和當歸等等，會令你的陰道和子宮在月經時，還沒排清的東西排出來。因為你排得乾淨才對子宮好。」

學到嘢！（YouTube截圖）

竟然有精華！！（YouTube截圖）

點撃下圖睇點用！

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而比氧離子護墊更厲害的就是女性私密處專用面膜，主持們紛紛都表示沒有聽過。而𡃁妹介紹道：「這是給大家陰部敷嘅Mask，因為有時那個位置會有黑色素。」吳若希笑言：「我覺得這個產品沒問題，問題就是……你敷的時候……有沒有穿底褲呢？」𡃁妹回答：「你可以着，又可以唔着。」吳若希接著說：「咁首次你要沖完涼，唔着褲，躺在床上敷。呢個都係我哋《姊妹淘》入面幾新穎嘅產品。」

哇！長知識！（YouTube截圖）

個個都話冇聽過！（YouTube截圖）

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𡃁妹更稱生完小朋友的女性越大機會嘗試這個產品，因為可以滋潤陰道和陰部，所以我特別推介給吳若希。而吳若希笑言：「有冇多一塊？我陣間攞走。」