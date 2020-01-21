【哈里梅根出走】共同資產逾3億　支出太大即使開源亦未必夠用？

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）自行宣布「卸任高級皇室成員」，將退至幕後並尋求財務獨立。大家都很關心哈里和梅根以及兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）的未來生活，二人身家雖然豐厚，但二人日常似乎也相當大洗。

哈里與梅根卸下英國王室「高級」成員身份，大眾關注未來生活。（gettyimages）

哈里與梅根在官網表示，兩人的支出僅有5%來自於納稅人的「君主撥款」（Sovereign Grant），這筆錢由政府撥款。至於哈里與梅根餘下的95%花費，則是由父親查爾斯王子負擔。女王伊莉莎白二世下令，哈里與梅根未來無權申請並使用英國納稅人的「公家預算」，即使查爾斯王子仍願意從私人投資中拿出一筆錢幫哈里一家，但也只得一年緩衝期。

資產3.5億 未來保安費每年支出或近1億

據報二人合計資產有3千400萬英鎊（約3億4千萬港幣），而2018至2019年度，哈里與梅根花費已約500萬英鎊（約5千萬港幣）。二人需要償還去年用於翻新位於肯辛頓宮（Kensington Palace）的住所Frogmore Cottage所花的240萬英鎊（約2千四百多萬港元）給王室；另外有傳哈利一家將移居加拿大，有保安專家估計，他們每年保安費用或高達1294萬加元（約7700萬港元），暫時未知會由英國王室還是加拿大政府找數，不過似乎兩國都不太願意承擔這筆開銷。

哈里一家未來的保安費預計一年近8千萬。（gettyimages）

梅根置裝費冠絕歐洲王室 比凱特多6倍

有外國媒體盤點出2018年歐洲王室女性成員一年的置裝費，仲按消費金額由高至低排出14人名單，梅根首年加入英國王室，便以40萬英鎊（約400萬港幣）排首位，力壓第二位的丹麥王儲妃瑪麗，年度置裝費約8萬8千英鎊（約88萬港幣），梅根是她的4.5倍。而梅根妯娌劍橋公爵夫人凱特雖然排第4名，但置裝費只有6萬8千英鎊（約68萬港幣），比梅根少6倍。

梅根共有254件服裝被統計在內，另外還有69件未知具體價格，相信實際開銷絕對高於40萬英鎊，而她在婚禮時所穿的20萬英鎊（約200萬港幣）Givenchy婚紗，並未列入計算。

梅根的Givenchy婚紗價值20萬英鎊（約200萬港幣），並未列入她的年度置裝費中。（Reuters圖片）

梅根去年初次出訪澳洲時，英媒計算她16天內換了40套新衣，總值約20萬英鎊（約 202萬港元），比起凱特一年花約10萬3千英鎊（約近105萬港元 ），梅根16天已花了凱特一年置裝費的2倍。

梅根一年的置裝費，是凱特的6倍。（IG圖片／sussexroyal）

+ 12 + 11 + 10

副業雖多 亦有機會入不敷支

雖然哈里和梅根的身家加起來超過3.5億，二人亦以「Sussex Royal」申請了註冊商標，商標範圍覆蓋百多種產品，梅根亦有不少副業，更有可能復出幕前，相信會為二人帶來不少收入。但以梅根的花錢速度，老本加收入也未必夠用幾年，隨時入不敷支，雖然脫離王室後可以接受品牌贊助，然而脫下王族光環之後會是什麼光景，暫時還是未知之數。相信兩公婆離開王室後，要再慳啲使方為上策。