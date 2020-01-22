「台版紙牌屋」《國際橋牌社》揭政壇黑暗面　忠實呈現太陽花學運

自從台灣電視台公視推出的劇集《我們與惡的距離》大爆紅而掀起觀看熱潮之後，台劇也再度引發了大量劇迷的關注。不過號稱台灣版紙牌屋的《國際橋牌社》自從Netflix取消上線之後，這部台灣第一個政治劇集反而更加引發關注！

《我們與惡的距離》成功掀起台劇熱潮。（《我們與惡的距離》劇照）

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《與惡》實力女星都有份演？點圖看《國際橋牌社》卡士▼▼▼

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《國際橋牌社》劇情將真實呈現台灣發生過的社會、政治時事：

（台灣）就像在一場牌局中，有時像籌碼，可是又上不了牌桌，偏偏每件國際大事都會牽動台灣。

舉凡立法院打架、政黨和立法委員時不時召開的記者會和太陽花事件都會納入《國際橋牌社》劇情當中，讓台灣觀眾看了更有真實感受。同時《國際橋牌社》男主角楊烈更直指是影射前總統李登輝、唐從聖演出前總統陳水扁、湯志偉角色設定靈感來自現任親民黨主席宋楚瑜，對於台灣第一部政治劇來說，絕對可以說是相當大膽的創舉。

《國際橋牌社》忠實呈現太陽花學運等遭多台灣政治事件。（《國際橋牌社》劇照）

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《國際橋牌社》第一季總共有10集，想要支持台灣團隊推出更多全新創意連續劇的朋友，一定要一起來支持關注《國際橋牌社》！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】