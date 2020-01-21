雞排妹鄭家純大談性事　自爆極差性經驗網民卻錯重點：笑得好可愛

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近日由「雞排妹」鄭家純所主持的網路節目《深夜保健室》邀請網紅團體「瘋男」等人擔任來賓，一同在節目大談性事。其中團員晨灰聊到自己曾挑戰「一夜七次郎」到睡著，不料雞排妹卻突然回應「我也有做到睡著的經驗！」驚人言論讓來賓十分驚訝。

由雞排妹主持的節目《深夜保健室》製作非常認真，針對「女性模仿三級片動作會否解High」更做了統計。（《深夜保健室》截圖）

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由雞排妹主持的《深夜保健室》，主要探討各樣性愛相關的辛辣話題。節目最新一集邀請台灣網紅團體「瘋男」中的晨灰、Nick以及活動主持人周P擔任嘉賓，當聊到最瘋狂的性事時，晨灰提到自己曾因愛面子而挑戰「一夜七次郎」，但卻在第六次時就累到睡著。此時雞排妹大膽回應，自己也曾有睡著的經歷，還向晨灰打眼色說「我懂你！」驚人言論讓對方大吃一驚，更臉紅表示「wow！」

雞排妹稱自己也曾有做到睡著的經歷，還向晨灰打眼色說「我懂你！」。（《深夜保健室》截圖）

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雞排妹除了擁有甜美的臉蛋，傲人身材更被封為宅男女神。她作風一向大膽，發言尺度也無設限，過去她曾自爆自己不喜歡早上的性行為：「早上沒Feel，就是剛睡醒然後都還沒刷牙，然後長超醜頭髮又很亂。」如今雞排妹在節目上談起性事依舊毫不避諱，保持嗆辣的個性。

雞排妹鄭家純自爆自己不喜歡早上的性行為。（IG@ili.cheng）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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