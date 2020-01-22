《緝凶》第二季還原96年亞特蘭大奧運爆炸案　2月上架硬撼電影版

懸疑緝兇題材一向都有固定的客路，歐美劇集亦看中劇迷的喜好拍出多套以該題材為主題的劇集，就好似在2017年由Discovery Channel製作，年尾在Netflix上架的《緝凶：飛機炸彈客》（Manhunt：Unabomber），在爛番茄奪得93%的分數。相信有不少犯罪劇迷都對神劇《Mindhunter》無限期擱置第三季而感失望，不過昨日Spectrum就推出了《Manhunt》第二季的預告，同時宣布將於2月3日回歸，並由《Mindhunter》超搶鏡連環殺人犯「Ed」Cameron Britton擔正！

《Manhunt：Deadly Games》將由Spectrum接手製作，並於2月3日上架。（Spectrum官方圖片）

第二季為全新故事 改編自96年亞特蘭大奧運爆炸案

第二季根據1996年亞特蘭大奧運爆炸案改編而成，主要講述主角為人正直的Richard Jewell（Cameron Britton飾）自細就夢想成為警察，伸張正義，但礙於他體型肥胖、性格固執，多年來都受人恥笑，導致久未能實現夢想。後來Richard開始任職保安人員才能回復些少自信，直至在1996年駐守亞特蘭大奧運會百年奧林匹克公園時，在公園地上發現一個裝了三個炸彈的背囊後，他在炸彈爆開前立即提醒了當地警察，並協助人群撤離，使最少400人逃過大難。

被FBI老屈 遭傳媒抹黑

Richard在事發後成為了英雄，但後來FBI卻一度認為他符合「獨行炸彈客」（Lone bomber）的犯罪側寫，而懷疑Richard是案件的主腦，並對他展開調查。同時，一直都崇拜FBI的Richard就單純地以為自己正為FBI破案而完全配合調查，可惜此舉動令證據矛頭指向自己。傳媒亦因而開始大肆抹黑Richard及報道沒有證實過的虛假消息，導致大眾認為他就是嫌疑犯，間接毀掉Richard的一生。雖然最後能夠洗脫嫌疑，但他的生活很長時間受到嚴重的負面影響，待檢察官向他發出澄清信後，便決定起訴傳媒報道失實，受牽連的知名傳媒包括有NBC News、New York Post及CNN。

電影版票房慘淡 劇集更深入探討真兇動機

其實導演奇連伊士活（Clint Eastwood）所執導的電影《李察朱維爾：驚世疑案》（Richard Jewell）都是以同一題材改編，並於今年1月1日在香港上映，可惜因為本身事件對於港人來說並不熟悉，加上除了Kathy Bates之外沒有大卡士，亦沒有吸引的男女主角，票房未如理想實屬正常。不過在Spectrum發布了預告後，似乎劇集並不聚焦講述Richard如何被FBI誘騙放棄憲法權利及傳媒如何報道Fake news，而是放了較大篇幅去講述Richard由英雄一下子淪為嫌疑犯的心理變化，還有炸彈案真正兇手Rudolph（Jack Huston飾）的背後動機。

劇集有更多時間去說故事 監製豪言：好睇過電影！

不少劇評人及劇迷都對此劇引頸以待，大部份討論都圍繞究竟電影與劇集有何不同。對此，監製Andrew Sodroski接受訪問時透露：「電影跟劇集最大的分別就是，電影只有110分鐘去說故事，而我們有10小時。」他續指將這宗轟動全球的案件拍成劇集，就能夠呈現整件事在各方面的完整性，而不是只講述Richard的故事，更豪言：「實好睇過電影版！」至於被問到為何電影跟劇集的上映日期這麼接近，另一製作人Michael Dinner坦言在拍攝的時候並不知道奇連伊士活會拍攝同樣題材的電影，得悉電影開拍後，有人告知他奇連伊士活以為劇集會比電影更快推出。