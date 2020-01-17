【Mindhunter】Netflix無限期擱置第三季　演員合約都變自由身

由知名導演大衛芬查（David Fincher）監製兼執導的犯罪懸疑劇《Mindhunter》，首播至今兩季都獲得極佳口碑，更被劇迷冠上神劇之名。繼去年暑假推出第二季後，結局留下極大懸念，不少劇迷都表示希望第三季能夠快點上架。早前有指，劇組要等導演完成手頭上兩套電影才開拍，可惜昨日就有消息透露《Mindhunter》第三季，有機會無限期擱置......

Ed Kemper（Cameron Britton飾）這個角色對Holden（Jonathan Groff飾）起了很大影響，亦是劇中最突出的角色。（劇照）

根據外國傳媒報道，劇中的主要演員Jonathan Groff（劇中的Holden Ford）、Holt McCallany（Bill Tench）及Anna Torv（Wendy Carr）均暫時無須再跟從劇集合約。Netflix發言人透露，導演David Fincher現正專心拍攝Netflix原創黑白傳記電影《Mank》，同時要繼續籌備《 Love, Death and Robots》的第二季，實在是分身不暇：「將來Fincher很有可能會再拍攝新一季，但現時他認為要限制演員們接其他工作很不公平。」

這個消息對於劇迷來說絕對是噩耗，加上第二季結局看到BTK Killer的變態片段，還有Bill Tench的兒子Brian牽涉的兇殺案件，全部都是劇迷非常關心的劇情去向，如今無限期擱置，劇迷紛紛在討論區留言表示「世界末日喇！」、「翻煲前兩季10次都冇用」、「點解David Fincher咁殘忍！」