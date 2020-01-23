【三夫當關】李靖筠公開「筍盤」要求　符合條件就算八両金都嫁

李靖筠（Gladys）和陳家樂主演的賀歲片《我的筍盤男友》於農曆年初一（25日）上映，Gladys日前作客由陳家樂、關智斌及楊天宇主持的節目《三夫當關》，同行有同戲的郭奕芯（Ashina）及孫慧雪（阿雪），與大家探討「筍盤男友」。

一眾《我的筍盤男友》演員作客由陳家樂、關智斌及楊天宇主持的節目《三夫當關》。（EEG）

探討筍盤條件方面，Gladys指雖然外貌重要，但更看重的是對方是否一個有想法的人，「如果佢有想法，就算係八両金，我都可以嫁畀佢。」更自爆好鍾意大男人，「佢摑我一巴，再錫落嚟，好爽啊！」眾人大呼變態。

李靖筠直言欣賞有想法的人，即使對方是八両金，她也願意下嫁。（影片截圖）

家樂大爆阿雪老公筍盤，每天都來到片場接送老婆，無論多晚都會陪住她，非常體貼，阿雪指老公曾經說自己只會駕車，其他都不會，所以只好經常做「柴可夫司機」，Kenny他說：「在能力範圍之內能做的都為你做」大讚阿雪老公好偉大。

講到另一半是否一定要專一，本以為大家都不會有異議，豈料Gladys竟另有想法，「我覺得出軌唔係不能原諒嘅事嚟嘅。」Ashina則自爆曾有男友多次出軌。