【三夫當關】關智斌自爆曾被女星伸脷舌吻：我合埋個嘴頂返去

現年39歲的關智斌（Kenny）唱而優則演，除此之外在主持節目方面亦非常色。近來他聯同同公司藝人陳家樂﹑楊天宇齊齊主持自家公司製作的網絡節目《三夫當關》，三子幾乎任何話題都可以傾，節目深受大家歡迎。而在最新一期節目中談到拍親熱戲的話題，Kenny更自爆被某女藝人伸脷舌吻，搞到他當時非常緊張就用牙齒頂回去。此話一出大家都非常好奇究竟是誰，引來大家紛紛猜測。

Kenny自爆拍親熱戲的經過。（影片截圖）

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Kenny在節目中大方講到：「她拍之前又好緊張，我說沒東西好緊張的，像你跟男朋友親嘴就可以了。」Kenny指可能因為他說了這句說話，所以令那名女演員誤會了，導致正式埋位時出現些少差錯，「當時很愣然我雙眼瞪大了，為什麼有點不妥，我看到原來她的舌頭伸了過來，然後我把嘴唇合上，把它頂回去用牙齒頂回去。」他認為此女星並不是故意的，因為那個女生是新人來的。

雖然Kenny並沒有說明是在哪兒發生，不過根據他拍戲的密集程度猜測，他在2013年開始將重心轉移內地，並且大量密集式地拍劇，極大可能就是在當時發生該事的。根據翻查資料得知，他曾經在內地接拍過的劇集《成人記》中與楊菲洋嘴過﹑在《追魚傳奇》時與趙麗穎嘴過﹑在《拜見宮主大人》中與孫雪寧嘴過等，但根據他口中所講對方是新人身份，極大可能就是楊菲洋。

Kenny被女新人伸脷舌吻，當時他自己都嚇一跳。（影片截圖）

Kenny同趙麗穎嘴過。（微博圖片）

Kenny在內地發展時趙麗穎其實早就出道，2006年出道的她拍《追魚傳奇》時已經出道7年，所以並不是趙麗穎。而孫雪寧則是2015年出道，同Kenny拍《拜見宮主大人》系列時，她都出道了兩年以上，戲齡尚淺嫌疑亦非常大。而楊菲洋就在2011年參加選秀節目《快樂女聲》出道，隔年就同Kenny拍《成人記》，戲齡比其他人更短令她存在更大的可疑性，不過亦不排除是其他人的。雖然大家都想知道真相，但Kenny仍然守口如瓶堅拒道出真相，非常有演員道德。

Kenny在拍《成人記》時同楊菲洋嘴過。（楊菲洋微博圖片﹑影片截圖）