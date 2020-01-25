【武漢肺炎】野生動物有160萬種未知致命病毒　人類滅亡不遠矣？

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情繼續擴散，中國、越南、澳洲、法國等地都有確診個案，香港大學微生物學系研究團隊推算出武漢肺炎能人傳人，若不認做好防疫措施，恐怕蔓延至全球。要對付高度傳染的病毒，就要知己知彼才能百戰百勝，而在Netflix上架的資訊節目《流行大百科》（Explained）第二季其中一個單元就帶觀眾深入了解疫症，在這個時候絕對值得一看！

《流行大百科》由Vox製作，於去年秋季在Netflix上架。（Netflix圖片）

疫症來臨時 我們準備好了沒有？

由Vox製作的紀錄片式資訊節目系列《流行大百科》（Explained）於去年秋季在Netflix上架，其中一集《下一波流感》（The Next Pandemic）就主要講述疫症。短短二十多分鐘就講解了歷史上已經有多個疫症奪去成千上萬的性命，儘管現今醫療科技有多發達，公眾衛生意識及系統已改善不少，但在未來爆發的疫症風險是極高。這個情況跟武漢疫情已經貧臨無法控制的邊緣很相似，估計今次的感染規模是SARS（俗稱：沙士）10倍以上，所造成的影響遠超乎大家能夠想像。而旁白在節目中提到，我們不該問下一波大流行會否或何時來臨，而是，當出現疫症時，我們準備好了沒有？相當應景。

野生動物身上有160萬種不知名病毒

早在6世紀，流感奪取了當時世界上一半人口的性命。在14世紀，另一波流感摧毀了半個歐洲。在20世紀，流感幾乎奪走世界上5%人口。疾病生態學家Dr. Peter Daszak在節目中引述推算數據指，全球每年有五種新疾病，而且速度正在迅速增長，另外在野生動物身上就有160萬種未知病毒，每一種均有可能傳播到人類身上。而資深記者Maryn Mckenna就直言，大自然是終極「生化恐怖份子」，就好似禽流感、豬流感、SARS、中東呼吸綜合症、伊波拉等疫症，包括武漢肺炎。另外，一直致力投資發展醫療的Bill Gates亦在節目中表示一旦有嚴重死亡個案的疫症發生，一定牽連甚廣，人類需付出的代價絕對令人難以置信。

流感疫症由細菌及病毒結合而成，病毒的強大適應力容許它從一個物種跳到另一個物種，再由動物傳至人類。當這些病毒傳播至人類身上，新病毒就被稱為人畜共通病毒（Zoonotic Virus），因為病毒快速突變，並會迅速避過人類的免疫系統。一旦進入人體，能變成新病毒，便會造成毀滅性的後果。儘管人類對病毒有多認識，不過在野生動物身上還有160萬種未知致命傳播性病毒。

跟西方社會不同，中國人在食這方面甚為講究，更積極追求鮮肉的味道。在中國有不少市場都是即劏即賣，同時在售賣各種野味的街市中，不同動物物種堆疊在一起，在賣出去之前已經交叉感染了。牠們的病毒也持續混合和變異，增加某種病毒感染人類的機率，情況就跟現時一樣。另外，節目中都以2003年SARS在香港大規模爆發作例子，並展示了新病毒最有可能出現的顯示圖，而專家指出像熱帶雨林某地方的新礦場，或在東南亞不斷擴張的農場地區就很大可能提升了感染的機會。這些都是人類為發展而造成的未知嚴重後果，說到尾，很大機會就是人類咎由自取。