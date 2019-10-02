【流行大百科】邪教與宗教有咩分別？　招募狂熱信眾靠7大招數

深入探討各種議題的Netflix資訊節目《流行大百科》（Explained）最近迎來新一季，而第一集便向觀眾講解邪教（Cult），以文鮮明的「統一教」、吉姆瓊斯（Jim Jones）的「人民聖殿教」（Peoples Temple）和馬修艾波懷特（Marshall Applewhite）的「天堂之門」（Heaven's Gate）等例子，研究它們如何引誘民眾、如何對其施以控制，以及如何分別團體是否邪教。

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邪教「洗腦」靠7個步驟 專搵心靈脆弱者埋手

不過，不少學者指上述定義屬價值判斷，很多宗教符合三大條件，甚至有學者提出一個「笑話」，指「邪教+時間=宗教」。因此有學者提出7大步驟去補充上述第二點，進一步解構邪教。

點擊下圖觀看邪教「洗腦」計劃7大步驟：

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瓊斯鎮大屠殺：史上最著名邪教事件

關於第7個步驟，在世界歷史上出現過不少著名事例，包括1995年由「奧姆真理教」發動、導致13人死亡的「東京地鐵沙林毒氣事件」，而《流行大百科》則以很大的篇幅去講述1978年由「人民聖殿教」發動、導致超過900人死亡的「瓊斯鎮大屠殺」。

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邪教非舊產物 轉戰網上專攻寂寞人

節目亦指出雖然好多人以為邪教已經是舊時代的產物，其實它們以新形式繼續生存，不少人看中現代都市人孤獨、寂寞，又沉迷使用社交平台，所以便以網絡攻勢突圍而出，成為第一代「領導者」，其中一位便是35歲美國人Teal Swan。她以網上短片向觀眾提供一些極具爭議性的提議，例如「自殺其實就是按下重新設定的按鈕，這本身並非一個好或壞的決定」。雖然蒂兒史汪否認「網上邪教教主」的指控，但她卻指自己「組成邪教的完美配方」、「這些人絕望至極，他們需要我的認可，無論我說什麼，他們都會做」，令人側目。