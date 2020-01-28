舒淇極罕IG放閃　疑帶馮德倫回娘家過年　粉絲發現超sweet細節

舒淇與馮德倫2016年閃婚，婚後兩人生活低調，鮮少公開放閃，25日稍早舒淇分享馮德倫戴著口罩的睡覺照片。

有不少網友發現馮德倫身上穿的是貓咪的T恤，和愛貓又有童心的舒淇互曬恩愛，看起來非常甜蜜。

稍早舒淇分享馮德倫戴著口罩的睡覺照片，有不少網友發現馮德倫身上穿的是貓咪的T恤，和愛貓又有童心的舒淇互曬恩愛（IG@sqwhat）

舒淇雖然不常分享馮德倫私照，這回卻拍下他戴口罩在飛機上熟睡的模樣，讓不少網友認為是陪伴老婆一起回家，舒淇並在IG寫下「落，晚安囉」。

網友紛紛回應：「哇哇，姊夫好帥」、「有戴口罩，大家都要健康」、「女神是回娘家嗎？歡迎回家」、「馮哥這T也太可愛，跟老婆一樣cute」。

兩人結婚3年多，去年也被問及生子話題，舒淇也在出席公開場合時，先是誇讚自己很會教小孩，「尤其是3歲以下的」。但她也提到，「若真的有小孩，會給別人帶，畢竟自己帶又是另一回事」。

舒淇與馮德倫2016年閃婚 按圖瀏覽二人的甜蜜合照↓↓↓

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