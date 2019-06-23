舒淇上海國際電影節亮相　兩大造型慘遭網民負評：顯肥又無精神

15日是上海國際電影節的開幕晚會，紅氈現場眾星雲集，包括章子怡、昆凌、湯唯、舒淇、彭于晏…等人都有出席現場。其中，舒淇連換兩套衣服盛裝亮相紅氈，她一套走帥氣路線；另一套走甜美風格，但是這兩套紅氈衣服似乎不受大多數人的好評，網友們也都紛紛直呼，「把原本的舒淇還給我。」

舒淇先是以她主演的電影《上海堡壘》與劇組一起出席紅氈上，她穿著Louis Vuitton的帥氣褲裝亮相。在與同劇組的男主角鹿晗一同上台頒獎時，她將手往後放，不過因為衣服設計的關係，讓她被拍到的照片看起來像是手不見了。這天不僅與鹿晗同框引發討論外，她這照片也因為「手不見了」引發熱議。

另一套衣服舒淇則是選穿Miu Miu紫粉色的亮片禮服，這套禮服不管是顏色、材質或是她衣服上的亮片點綴都看起來相當夢幻、飄逸。但這套禮服的腰間設計沒有特別的「縮腰」，所以讓她整體看起來腰身不見了，就感覺有些顯胖。

而她這天的髮型不知道是不是為了換衣服方便，感覺沒有特別的地方，就是普通的中長髮造型。褲裝時搭配這有挑染過的髮型還感覺合理，但換上夢幻禮服時，這髮型就讓她看起來較沒精神，也暗淡了些。

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