【高比拜仁逝世】金鍾國、成龍男團曾「集郵」　Jay Park等齊悼念

一代傳奇NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）在香港時間今日（27日）早上遭遇直升機墜機意外，高比拜仁、其13歲愛女Gianna以及機上其餘7人不幸遇難。高比拜仁過往曾走訪多個國家，他曾在1998、2006和2011年到訪韓國舉行巡迴賽、出席品牌活動，並與與當地大學球隊交流，當時吸引不少民眾前來一睹高比拜仁的風采。

高比拜仁在美國時間今日早上遭遇直升機墜機意外不幸遇難，終年41歲。（Getty Images）

高比拜仁曾3度到訪韓國，與當地球隊交流球技。（Getty Images）

回顧高比拜仁2006及2011年到訪韓國照片

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除了一般市民喜愛高比拜仁的精湛球技外，有不少韓星亦是高比拜仁的粉絲，2016年，高比拜仁赴北京拍攝《星球者聯盟》，當時有份參與錄影的金鍾國（又譯：金鐘國）趁機和高比拜仁合照，並讚嘆「坐在真正傳奇旁邊……我心裡希望可以成為像他一樣的人」，而成龍旗下男團JJCC亦有和高比拜仁合照，而相片更是由成龍親自操刀。

2016年，高比拜仁赴北京拍攝《星球者聯盟》，當時有份參與錄影的金鍾國趁機和高比拜仁合照。（IG/@kjk76）

成龍旗下男團JJCC亦有和高比拜仁合照，而相片更是由成龍（右下角白衣男子）親自操刀。（IG/@official_jjcc_key）

得悉高比拜仁離世的消息，一眾韓星均相當難過，Super Junior的藝聲、f(x)的Amber、Kim Samuel、李相侖、申成祿、鄭珍雲等人齊齊悼念高比拜仁，曾被NBA Facebook專頁發文介紹的Jay Park透過Twitter和Instagram表示：「悲慘、可怕的新聞……Kobe安息吧，為他的家人祈禱。」

曾被NBA Facebook專頁發文介紹的Jay Park透過Twitter和Instagram悼念高比拜仁。（IG/@jparkitrighthere）

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