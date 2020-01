【高比拜仁逝世】高比twitter最後發文 鼓勵占士繼續破紀錄

高比拜仁(Kobe Bryant)與勒邦占士(Lebron James)二人惺惺相惜。(IG:Kobe Bryant)

高比拜仁(Kobe Bryant)因為直升機意外身亡,終年41歲,消息震撼全球,雖然他已退役,但依然留意球場上的一舉一動,特別他的母會Lakers,自他退役後靭邦占士(LeBron James)堅負重任,誓要建立Lakers皇朝,而早前占士先破了NBA的得分紀錄,職業生涯拿下33008,成為NBA史上第四高得分,第三位高比拜仁(Kobe Bryant)有33648分,占士得分要超越高比拜仁(Kobe Bryant)只是時間問題。





占士早前已拿下33008分,要超越高比拜仁(Kobe Bryant)紀錄相信好快就可以。(IG:kingjames)

網民在高比拜仁(Kobe Bryant)離逝後發現,Kobe在Twitter最後發文就是鼓勵占士,他寫上:「Continuing to move the game forward @KingJames.Much respect my brother #33644」Kobe對於自己的得分紀錄將被超越,沒有一點不快,反而繼續鼓勵占士向前,將自己的紀錄不斷創新高,不少網友都非常敬重高比拜仁(Kobe Bryant)這份識英雄重英雄的氣慨!

kobe bryant最後發文都是鼓勵占士繼續破得分紀錄,令粉絲更加敬重這位一代籃球猛將。(twitter:Kobe bryant)