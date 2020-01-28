【高比拜仁逝世】太太被指出身低遭棒打鴛鴦　Kobe為愛跟父母反目

41歲NBA退役球星高比拜仁（Kobe Bryant）昨晨（27日）乘直升機墜機身亡，包括13歲次女Gianna在內機上9名乘客全部罹難。事件震驚全球，各界名人都發文悼念，事件令人難以接受，尤其是妻子Vanessa以及三名女兒。高比在球場上萬夫莫敵，但私底下卻非常顧家，退役後更經常在社交平台曬恩愛。雖然兩夫妻人前恩愛，但婚姻曾兩度觸礁，幸好最後都能夠共度難關，可惜一宗意外就令一家人從此陰陽相隔。

高比生前經常在社交平台上載一家人的幸福照。（IG圖片/@kobebryant）

拍拖半年就訂婚 Kobe父母缺席婚禮

作為球星背後的女人絕對不易，外界除了關注他在球場上的表演，其婚姻生活都是球迷所關注的事。當年21歲的高比有意闖樂壇而在2000年推出饒舌單曲《K.O.B.E》，在錄音期間認識到太太Vanessa。據知任職舞蹈員的Vanessa出身基層，而高比一早已是萬人迷，男方的父母均認為Vanessa配不上兒子，便棒打鴛鴦，不過高比卻不顧父母反對，拍拖半年後就向Vanessa求婚，還因此而跟父母感情決裂，更於2001年4月拉埋天窗，當時父母均沒有出席婚禮。

Vanessa是一位舞蹈員，曾被高比父母嫌棄配不上前途無可限量的兒子。（IG圖片/@kobebryant）

婚姻兩度觸礁 Vanessa力撐高比處理桃色醜聞

在兩人20年的婚姻中曾兩度觸礁，2003年高比因涉嫌強姦酒店女服務員被警方拘捕，事件令他形象插水，更被多個廣告商解約，但Vanessa仍然力撐高比一同開記者會面對。在記者會上高比否認強姦，但承認跟對方發生性關係，最後控方撤銷控罪，而高比亦公開向女方公開道歉，雙方私底下協議以500萬美金和解。有傳媒估計Vanessa會跟高比離婚，因高比曾在結婚前答應Vanessa如果有離婚的一天，她可以分自己一半身家，不過Vanessa並沒有離開高比，反而選擇原諒他。對此高比將Vanessa的名字紋在手臂上，來答謝太太對自己的不離不棄。

8年後再爆跟超過100名女子偷情 Vanessa曾申請離婚

相隔8年後，高比的職業生涯去到輝煌時期，更超越了「籃神」米高佐敦成為NBA明星賽中總得分第一名。可惜在同年高比被爆出結婚10年間，背妻跟超過100名女子偷情，Vanessa忍無可忍最終以「無法協調的分歧」為由申請離婚，並爭奪兩個女兒的監護權。在離婚消息傳得鬧哄哄之際，有傳媒指兩人都極力嘗試挽回婚姻，Vanessa亦為了留住高比的心不惜進行大整容兼改變髮色。雖然Vanessa曾公開否認整容，但有知情人士透露Vanessa經過老公出軌後失去自信，所以改變造型去討好高比。

另外，高比亦高調表示改過自身，並承諾要做個好老公好爸爸。在退役後，高比亦經常跟Vanessa高調曬恩愛，還致力栽培次女Gianni的籃球技術，而去年Vanessa為高比誕下細女Capri後，高比放了更多時間陪伴家人。高比跟Vanessa經歷了20年的高低後，終於能夠享受天倫樂，命運卻在這個時候才如此捉弄人，希望Vanessa能夠盡快走出傷痛。

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