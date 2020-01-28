【武漢肺炎】彩豐行分店直擊　市民理解冇口罩賣：人哋貨就得咁多

因為武漢肺炎關係，戴口罩已經成為大家日常生活習慣，但始終口罩是消耗品，令到不少市民瘋狂搶購口罩以及消毒酒精、漂白水等防疫產品，同時有部份店舖將口罩提升幾倍或十倍價錢出售被斥賺「人血饅頭」。本地品牌彩豐行近日在網上開Post，指有口罩售出，口罩價錢都係良心價售出。彩豐行老闆的女朋友陳庭欣更在網上出post說有口罩賣出，令大批市民去各大分店排隊。

依家口罩真係好難買。（香港01）

結果當天售賣不足半日就賣清了，不少市民也搶購不到，令當天排隊很久的市民相當憤怒，因為之前說到「實牙實齒」會有貨。這次引起「公關災難」，彩豐行也迅即在網上出post道歉，連陳庭欣在主持《東張西望》時候也跟眾市民致歉引起這次的麻煩。

Toby就有關事件致歉。（節目截圖）

而今天《香港01》特別派記者到荃灣彩豐行的分店視察一下還有沒有口罩。記者在10點半到達現場，現場只有一名市民在排隊，然後職員走出來和這位市民說只有十二元三個口罩售出，其他的暫時沒有貨。這名市民失望而回，記者也找了其中一名市民接受採訪，談到這次引發的「公關災難」，不過這名市民表示力撐彩豐行，她說：「我覺得香港人買唔到當然唔開心，但人哋貨就得咁多，會供不應求，唔好歸咎於公司冇口罩買。其實點解唔鬧高價售出嘅鋪頭呢？依家口罩炒到咁貴，其實彩豐行都算有良心啦，佢仲係賣緊四十幾（港幣）一盒。」

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