【大醬園】同朱晨麗拍出浴戲唔尷尬　何廣沛：默契有增無減

由朱晨麗（朱朱）、何廣沛（Matthew）、龔嘉欣、吳岱融主演的TVB民初劇集《大醬園》正在熱播，在劇中飾演夏小滿的朱朱與飾演楓少的Matthew起初「狗咬狗骨」，十足十一對鬥氣冤家。不過兩人之後由歡喜冤家變成夫妻，還有不少親密戲份，在今晚（28日）播出的一集中，他們更有一場瀑布出浴戲，玉帛相見！

飾演夏小滿的朱晨麗與飾演楓少的何廣沛起初是一對歡喜冤家，經常鬥氣。（劇照）

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劇情講到小滿在瀑布下的水潭沖涼，點知發現冤家楓少正在游泳，兩人更不小心在河中玉帛相見！講到拍攝這場出浴戲，Matthew在接受《香港01》訪問時就表示不會尷尬：「拍呢場戲大家都有做安全措施嘅，冇咩大不了，只不過係浸咗喺水底度。其實佢有着肉色衫嘅，當然唔會淨係着Nude Bra嗰啲，好安全，下面都有着衫嘅，所以都唔會尷尬。但因為朱朱唔識游水，所以大家都盡量去保護住佢，等佢唔好喺個水塘都浸親，或者跣倒。」

楓少意外睇到小滿全相！（劇照）

朱朱與Matthew在2017年因為合作拍攝劇集《超時空男臣》而傳出緋聞，有指他們戲假情真。雖然兩人都未有承認，但就不時「情侶檔」出席活動，今次他們再次合作拍劇，感情都有大躍進：「今次嘅戲份對比上一次《超時空男臣》更加多，場口亦都更加多。四個幾五個月嚟基本上日日都見，朝見口晚見面，所以默契係有增無減嘅。」

Matthew同朱朱因為合作拍攝劇集《超時空男臣》而傳出緋聞。（IG@matthew_hkp）

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兩人在《超時空男臣》中最後未能開花結果，令不少觀眾大嘆可惜，不過今次Matthew同朱朱終於在《大醬園》中結為夫妻，更有一場拜堂成親的戲份：「最難忘係同朱朱成親嗰場戲，上次《超時空男臣》小冬（何廣沛飾）同二小姐（朱晨麗飾）無疾而終，今次起碼可以開花結果，可以成親拜堂，圓咗一個夢。」劇中楓少會在醬園中向小滿求婚，Matthew在拍攝這場戲時更加入了自己的想法：「嗰場修改咗少少，因為我上網睇YouTube睇到一個令我印象好深刻嘅求婚片段，咁我就將個Idea擺咗少少落《大醬園》度。」而朱朱在接受《娛樂新聞台》訪問時就表示如果求婚對象是Matthew會特別Sweet，更即場預演了向Matthew求婚，兩人果然戲內戲外都相當甜蜜！

兩人在劇中拜堂成親，終於圓夢！（劇照）