【大醬園】大家族必有爭產風波？　百年老字號靠3大家規傳承家業

由朱晨麗、何廣沛、龔嘉欣、吳岱融、龔慈恩等主演的民初新劇《大醬園》在日前正式首播，劇集以醬油為題材，講述一個三十年代大醬油家族的恩怨故事，圍繞着佛山百年老字號大醬園萬冠園而展開。而提到現實中的醬料王國，相信觀眾最熟悉的一定是李錦記。這個創立於1888年的品牌，現時由第三代傳人李文達掌舵，去年他更憑着財富淨值171億美元（約1328億港元）成為福布斯2019香港富豪榜中的第3名！

劇集以醬油為題材，講述一個三十年代大醬油家族的恩怨故事，圍繞着佛山百年老字號大醬園萬冠園而展開，更有四大當家。（劇照）

劇中的萬冠園有四大當家，包括大當家萬啟山（吳岱融飾）、二當家萬啟石（鄭子誠飾）、三當家萬啟川（陳嘉輝飾）及四當家萬啟江（徐榮飾）。四兄弟合力經營，努力守住「萬冠園」這個金漆招牌，但當中亦不乏大家族爭產的劇情。而現實中與同珍醬油、淘大和八珍並稱香港四大醬園家族的李錦記，是香港家傳戶曉的醬油品牌，這個做蠔油起家的百年老字號原來也曾經歷兩次家族成員爭產紛爭，李文達更因此訂立「家族憲法」，穩守家業。

創立於1888年的李錦記，現時由第三代傳人李文達掌舵。（李錦記官網圖片）

李錦記由李錦裳在1888年創立，至今已有超過130年歷史。到了1920年，李氏家族的第二代成員李兆南接手管理，但後來因為李兆南對於香港前景及家族事業的看法與兩位哥哥李兆榮及李兆登不同，最後李文達於1972年，在爸爸李兆南的支持下收購另外兩房的股權，從此接手管理公司。

二當家萬啟石（鄭子誠飾）奸險，四當家萬啟江（徐榮飾）愛抱打不平。（劇照）

點擊下圖睇四房人物關係：

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李文達接手公司後，將李錦記發揚光大，家族生意蒸蒸日上，他還邀請自己的弟弟李文樂一起經營公司。但李文樂在1987年提出分家，並要清算股權，兩兄弟無法達成共識，更對簿公堂，李錦記甚至被法院要求停業半年，最後李文達將弟弟手中的股權全部買回。

《大醬園》都有爭產的劇情！（劇照）

經歷這兩次家族爭產紛爭後，主張「家和萬事興」的李文達為免分家悲劇再重演，在2002年成立家族委員會，更訂立三大家法：1. 家庭委員會每3個月舉行一次會議，匯報業務進展，有爭拗就要表決，若票數相等，就以擲骰作決定。2. 不准子女離婚或有婚外情，違反者會被踢出委員會。3. 第五代家庭成員開始，必須在外工作最少三年後才能加入公司。近年李錦記家族的確沒有發生爭產紛爭，相信這三條家法有很大作用。

小滿嫁入萬家後，將傳統家業發揚光大。（劇照）