【多圖】少女時代徐玄峇厘島曬纖腰　200蚊港幣吊帶長裙着出仙氣

少女時代成員雖已於2017年各散東西，可是組合堅持不解散，8位成員各自的發展亦非常順利。現以演員身份活躍的徐玄，近日在IG大曬到峇厘島渡假的照片，靚人靚景非常吸睛外，她身穿的幾套平價服裝更是備受討論，不愧為一名「慳妹」。

藉着新年假期，少女時代忙內徐玄出發峇厘島旅行，她亦有在IG洗版式上傳大量美照與粉絲分享。少有清涼打扮的徐玄，毫不吝嗇好身材，大曬泳衣照等，一條纖幼的蛇腰惹人羨慕。其中徐玄身穿的一條黃色吊帶連身長裙，因相當顯瘦及顯白而引來網民肉搜。可是最驚人的相信是，該條來自韓國平價品牌COTTON ROOM的長裙只是定價31800韓元（約210港元），可是徐玄卻穿出一種優雅的貴婦感。除此之外，是次旅行中徐玄身穿其他衣服的價錢也是貼地到不得了，有網民留言表示「果然漂亮的話，衣服看上去就會貴」。

想不到徐玄身穿的連身裙只需約210港元埋單，小資女學生都負擔得起！（IG/@seojuhyun_s）

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徐玄雖然來自韓國頂級女團，收入亦相當可觀，可是出道13年來，她也一直被讚是名副其實的「慳妹」。從她的日常穿搭中可見，H&M、Zara及韓國大小網店都是她私下的愛牌。早於2015年，徐玄曾穿着過一條H&M價值17000韓元（約110港元）的連身裙而成為話題，當時產品更被一掃而紅。少女時代的造型師也講到，比起貴價衣服，當時仍是大學生的徐玄更偏好選購適合自己的衣服。對於早已登頂的女團來說，非常罕見之外，沒想到她的好習慣仍一直保持多年。

徐玄在IG大曬峇厘島的美照，一條纖腰惹人羨慕。（IG/@seojuhyun_s）

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