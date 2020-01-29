【黃金有罪】洪永城跟三女拍親熱戲　蕭正楠唔羨慕︰佢話親身上陣

無綫劇集《黃金有罪》劇情去到中段，愈來愈緊湊，人物關係愈來愈複雜。當中洪永城（Tony）飾演的莊帶喜可謂非常有豔福，繼跟陳瀅（Jeannie）在劇中飾演一對小情人上演不少親熱戲份後，原來跟劇中是唐昊峰（黃智賢飾）太太的周明月（陳自瑤飾）也同有親熱戲。

Tony跟Jeannie有不少親密戲份，是關二人在劇中是一對比較調皮的小情人。（Youtube影片截圖）

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日前，一班演員出席劇集宣傳活動時，洪永城缺席活動，其他演員就爭相爆料，陳自瑤（YoYo）大爆︰「唔知係咪同一日拍㗎，因為同一個景嚟㗎，咀完陳瀅之後呢，就鍚我啦。」蕭正楠在無綫娛樂新聞節目被問到會否好羨慕，阿蕭話︰「都唔羨慕嘅，其實都辛苦嘅，但係佢自己要做，佢話要親身上陣去做晒所有床上戲，（姚子羚︰佢唔用替身）係啊，其他動作戲，就投訴冇替身，但床上戲佢就冇嘢喎，做晒！」一旁的張兆輝就搭嘴話︰「係囉，應該做好嗰啲佢又唔做，呢啲佢又爭住做。」說得真耐人尋味，不過相信是講笑的。姚子羚（Elaine）又爆原來劇中另一位女演員李璧琦也跟他有親熱戲，數數手指，足足有三位女演員跟他有親密戲份，真是豔福無邊！

阿蕭笑言︰「我咪話有唔止兩個女仔，其實有好多女仔，又靚，被佢糟蹋。」但相信他們都是專業演員，為呈現更好的效果給觀眾。（Youtube影片截圖）

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其實Tony跟女演員們拍親熱戲時，Jeannie和YoYo向傳媒力證Tony非常守規矩，對她們沒有擅自加咀戲或「多手」，Jeannie更話是自己多手，主動捉實Tony的手放自己心口，並不是對方做主動，有女演員們力證，相信劇情和演出只是為了呈現更好的劇集效果給觀眾！

劇中，帶喜跟人妻明月搭上。（劇照）

有關的一幕，周四（30日）就會出街，劇情講到明月發現昊峰跟舞女莉莉（劉芷希飾）搭上後，借酒消愁，最後為報復，和莊帶喜發生關係。之後昊峰被昊兒逐出公司，向明月發洩怒氣，明月要求離婚。昊峰知道了明月跟帶喜的事，去找他算帳。

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