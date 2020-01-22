【黃金有罪】跟洪永城演一對　陳瀅︰我哋身體語言方面會比較誇張

無綫電視劇《黃金有罪》裡面，陳瀅（Jeannie）飾演的水敏婷和洪永城（Tony）飾演的莊帶喜是一對，二人在今晚播出的第13集更終於成為情侶，後來愈愛愈甜蜜。TVB在網上公開的拍攝花絮，看到有一幕，Jeannie撒嬌地捉實Tony的手放在自己心口上，令網民大感驚人！

這一幕，Tony的手有觸碰到Jeannie的心口。（Youtube影片截圖）

TVB在Youtube上載一條《黃金有罪》題為「陳瀅主動到嚇親洪永城」的拍攝中的花絮片，當中Jeannie在街上撒嬌講︰「我整親啊！」Tony問︰「整親邊度啊？」然後Jeannie一手捉住Tony的手放在自己胸前，嘟嘴講︰「我整親呢度啊，你唔睬人搞到人哋個心唔舒服啊。」超嗲！Tony即刻講︰「我點會唔睬你啊？！」一Cut機，Tony就大呼︰「我被迫㗎！」仲要連講三、四次急忙澄清。

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這一幕非常大膽，Jeannie在出席劇集宣傳活動時接受《香港01》訪問作出解畫，她解釋這一幕之後會出街，「之後個感情會再進展落去，所以之後啲更加熱情嘅動作會陸續有嚟，你哋見到嗰幕都會播嘅應該，應該喺嚟緊呢個禮拜。」她表示劇中的水敏婷和莊帶喜，是熱戀中，而且比較大膽和調皮，「所以我哋兩個對於身體語言嗰方面都係會比較誇張嘅，咁嗰幕係講我話『我個心痛啊』想佢錫返我咁樣，我覺得男女朋友之間，當你真係拍緊拖，啲激情戲已經做完啦，因為應該係播完先至會到呢段，咁就會有呢幕，男女拍拖就係會咁樣，我哋想像中嘅。」（呢個動作係自己安排？）「呢個劇本就唔會要求嘅，我哋有好多動作都係自己再加落去，令到呢兩個角色係會畫龍點睛。」

Jeannie表示自己收到好多Comment讚她跟Tony在劇中的角色突出，她說︰「因為我哋兩個同其他好實淨嘅嗰條Line係有少少分別，因為我哋係突然間變咗好調皮咁，所以好開心個回應咁好。」（陳志嵐攝）

始終動作接觸到的部位較敏感，Jeannie強調不是不小心，是設計的動作，她指︰「因為都睇住㗎嘛。（都做得好自然。）係啊係啊，所有啲Body Movement都係OK嘅，同埋有好多時候都未必會預先講㗎，未必話『我陣間會咁樣』，因為咁樣有時會冇咗個Surprise，因為第一個自然反應係最真實㗎嘛，有時好多位，我又會做，佢又會做，都係冇啦啦加入去嘅，咁我哋兩個都唔覺得呢個係一個問題，因為如果預先知道你個Partner係可能會敏感啲，或者唔舒服，就當然會講啦，但因為我哋兩個都好清楚我哋個性格都係好Chill咁樣，所以就OK。（都好相信對方？）係，我都唔知可以點樣唔信，要相信個角色，你唔可以質疑個角色。」

Jeannie和Tony在劇中有不少親密的動作。（劇照）

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片段最尾，Tony有講「我被迫㗎」，Jeannie就笑言︰「因為始終男仔又會敏感啲嘅，如果佢咁大膽去做呢件事，咁所以佢自己講返句。」相信劇情之後也會更加緊湊！

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