【黃金有罪．劇透】陳瀅洪永城攤牌分手　張兆輝與姚子羚一吻定情

無綫電視劇《黃金有罪》上回講到昊峰（黃智賢飾）沽空岳泰（林韋辰飾）的股票賺大錢，意氣風發，帶莉莉（劉芷希飾）到俱樂部，卻遇到明月（陳自瑤飾），與她大吵一場。明月為報復昊峰，酒醉下與帶喜（洪永城飾）發生關係。敏晶（姚子羚飾）一家搬到新屋，永進（蕭正楠飾）萬般不捨，感覺與敏晶越走越遠。木桐（張兆輝飾）與岳泰反敗為勝，昊峰被迫將持有的唐發股份讓給岳泰，帶喜亦因此失去工作。明月求淑美（梁舜燕飾）出手幫助昊峰，昊兒（甄詠珊飾）暗中向淑美提出條件。昊峰被昊兒逐出公司，向明月發洩怒氣，明月要求離婚。昊峰怒極找帶喜算帳，卻於此時遇上木桐，二人互不相讓。

劇中，帶喜跟人妻明月搭上。（劇照）

+ 4 + 3 + 2

以下內容有劇透，逃生門在此：

【黃金有罪】洪永城跟三女拍親熱戲 蕭正楠唔羨慕︰佢話親身上陣

下回講到昊峰輸得一敗塗地，被昊兒趕到別墅居住，終日借酒消愁。帶喜失業又失戀，為免孫婆婆擔心，答應帶敏婷(陳瀅飾)回家吃飯。帶喜目睹敏婷與岳泰親熱，心中震怒，二人攤牌後分手。帶喜不甘失去一切，找永進引薦欲加入濚木。經昊峰一役，岳泰終答應木桐，出讓其中一間空殼公司，讓濚木集團借殼上市。永進眼見木桐、敏晶越見親密，打算向敏晶表白，卻因濚木成功上市，眾人相約慶祝而作罷。事後，木桐送敏晶回家，二人在街上共舞，一吻定情。

帶喜同敏婷此情不再。(劇照)