無綫為節省成本再向配音組落刀　明珠台自製粵語麗音廣播將成歷史

經歷持續超過半年的「反修例運動」，無綫經營環境嚴峻，去年12月，行政總裁李寶安發出內部通告，以「公司需要重組部份業務流程以增加成本效益」為理由，「預告」裁減全公司10%非藝人員工，大約350人受影響，而倖免於難的「生還者」，無綫則以另一種方式將之裁走，藉此減省人手開支，比如入行30年，曾為經典動畫《美少女戰士》主角月野兔配音、兼且身為宋慧喬與石原里美「御用聲演」的資深配音員曾佩儀（Jingle），去年12月合約完結前便突然收到公司通知不獲續約。

另一邊廂，素來由無綫配音組負責製作的明珠台雙語廣播粵語配音，亦快將成為歷史，近日有指，無綫已決定取消相關配音製作，將來在明珠台播出的劇集、電影、資訊節目或綜藝節目，統統不會再提供粵語配音選擇，有內部員工透露：「所有首播嘅美劇已經冇再配，而家仲配緊音嘅，只係之前配落未完，至於資訊節目VO（旁白）嗰啲，新播嘅一樣唔會配！」據知，現時配音組仍然需要配上廣東話的美劇，包括逢周四晚上10時35分播出的《好醫生》（The Good Doctor），以及周五晚上10時35分播出的《神探猛龍》（Magnum, P.I.）。

無綫為節省成本，將逐步停止自行製作明珠台雙語廣播粵語配音。（《東張西望》截圖）

左右兩張圖片，看到農曆新年前後無綫錄音廠的使用情況，前者見到時間表旁邊寫上7、9、10、16、17廠，證明使用5間廠配音，後者為1月30日至2月1日的時間表，只剩下3間錄音廠繼續有人開工。

錄音廠開工5個變3個 85台節目改由記者配音或外判

由於需要配音的製作時數大減，連鎖效應下，原定5個錄音廠（7、9、10、16、17廠），其中兩個要暫時停用，「Cut咗兩個廠係事實，而家得返7、9、10廠！」內部員工歎謂，公司有此決定一早已預料得到，「其實你見96台（ViuTVsix）可以冇麗音（廣播），就已經預見得到TVB都會咁做，之前都試過有一年唔配美劇，只係配VO啦，某程度上係試水溫，之後再遇到呢場（反修例）運動，咪所有嘢都加速死亡囉！」對方說，將來明珠台全面停止自家製作粵語配音後，如果洽購海外節目時，賣方能夠一併提供粵語配音，在明珠台播出時則可以提供麗音廣播，而現時在85台（無綫財經 ▪ 資訊台）播出的外購節目，大部份已轉由新聞及資訊部的記者，或索性外判給配音公司負責。

記者曾向無綫求證，對外事務科以電郵回覆，承認上述傳聞屬實。「為配合資源重組，本台已逐步取消明珠台節目之廣東話配音安排。」至於通訊事務管理局辦公室亦透過電郵回應指，《廣播條例》及免費電視牌照的條款，並無規定持牌機構須為英語節目提供雙語廣播，「持牌機構可自行決定會否為個別英語節目提供粵語聲道。」言即無綫今次基於商業決定而逐步取消明珠台節目粵語配音合情合理，不過卻苦了一班觀眾，尤其是對外國電影和劇集有興趣的年長一輩。「麗音技術」（Near Instantaneous Companded Audio Multiplex）於1980年代由英國廣播公司（BBC）發展，並於1991年於英國正式推出，香港緊隨其後，該技術亦於法國、丹麥、紐西蘭等地採用，至今已差不多有30年歷史。