【武漢肺炎】馮盈盈喺泰國入咗大批外科口罩：再多儲備都冇用

「武漢肺炎」疫情肆虐全球，大家為求自保紛紛戴上口罩。香港的口罩供應問題並未解決，在「一罩難求」的情況下，港人繼續全城瘋狂搶購口罩。日前，曾擔任TVB節目《學是學非》主持的李佳芯（Ali）和梁嘉琪，都分別在IG上表示不夠口罩用。梁嘉琪只剩下大約10個口罩，而Ali更提議在紙口罩裏面加布口罩，既可以重用又環保，不過網民紛紛說這個方法不太好和不安全。就口罩存貨問題，記者分別問了同樣曾是「是非精」的馮盈盈和湯洛雯（靚湯）。

Ali指自己冇口罩用，更提議在紙口罩裏面加布口罩。（IG/ @aliaime）

Ali說自己不夠口罩用。（IG/ @aliaime）

梁嘉琪只剩下少於10個口罩。（IG/ @kakikakileung）

被問到口罩存貨是否足夠時，馮盈盈說：「我之前從泰國拍外景回來，當時當地外科口罩貨源還充足可以市面買到，所以都儲備了足夠口罩應現時之需要。（擔唔擔心疫情？）但其實都有啲擔心嘅。因為藝人工作性質特殊，上妝後開工時不方便帶口罩，再多儲備都冇用......我哋都諗緊方法應對，例如等埋位時都盡量帶返口罩，最多之後補妝。勤力洗手、補充維他命、增強免疫力，唔舒服就唔好死頂番工，留喺屋企休息，大家齊心抗疫！」

馮盈盈儲備了足夠口罩應現時所需。（IG/ @crystalfyy）

+ 6 + 5 + 4

靚湯亦表示自己有充足的口罩：「屋企有好幾盒，一開始好早就買咗，我哋不嬲都有戴口罩嘅習慣，所以都儲咗好多。但係就冇N95嗰啲，我哋唔係好出街，呢排都盡量少啲出街，所以OK嘅。」而同是「是非精」的梁嘉琪不夠口罩用，靚湯表示不知情但願意跟對方分享：「我真係唔知，因為冇交流呢樣嘢，但係如果要我冇所謂，因為我自己真係好少出街。」在危急關頭，大家更要互相扶持共度難關。

靚湯表示自己有充足的口罩。（IG/ @roxannetong）