【大醬園】江嘉敏吳業坤拍床戲唔尷尬　爆拍檔加錫戲：好彩冇拍到

TVB民初劇集《大醬園》正在熱播，在劇中飾演千金小姐高雙雙的江嘉敏（Kaman），擁有天使性格，溫柔十足，不少觀眾都大讚她角色討好，與以往活潑好動的形象很不同。今次Kaman在劇中與黃嘉樂及吳業坤都有感情戲，當中更與坤哥有床戲！

江嘉敏（Kaman）一出場的人物介紹就是「人間天使正義女神高雙雙」。（電視截圖）

一向性格開朗的Kaman，說話也是「大聲講大聲笑」，今次一改以往形象，飾演「人間天使」高雙雙，樂於助人又溫柔賢淑，她在接受《香港01》訪問時都表示有點不習慣：「其實真係要好多謝監製材叔（梁材遠），每次佢搵親我，我都係天使。上一次《果欄中的江湖大嫂》都係個心地善良，係屋企乖乖女乖乖妹。上次已經有斯文嘅經驗，所以今次易上手啲。只係今次係民初劇，個演繹方法都會有啲唔同。我諗最頂唔順應該係身邊嘅同事，一路拍一路笑，佢哋想打我好耐㗎喇應該。好多謝監製編審編劇睇到我內心心處斯文嘅一面，演員應該咩都試下，挑戰下嘛。」

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Kaman在劇中與飾演華歌的坤哥有感情戲，而且兩人更有床戲！雖然Kaman日前出席劇集宣傳活動時笑言「蝕晒」，但今次合作過程都算愉快：「同坤哥係結咗婚嘅，至於有冇開花結果就要睇喇。我同坤哥有床戲，佢好MAN咁公主抱我上床，好彩抱得郁，證明我都輕嘅。個個都話佢有六舊腹肌，我冇見過囉。（男朋友會唔會唔鍾意？）好小兒科㗎咋，冇做啲咩，再多啲野要做，我都未必handle到。」

：Kaman在劇中飾演千金小姐，樂於助人又溫柔賢淑。（劇照）

Kaman與坤哥在劇中有結婚戲。（劇照）

除了床戲之外，Kaman更將首次熒幕婚禮獻給對方，她在拍攝期間接受《娛樂新聞台》訪問時就大爆坤哥有古惑：「其實今日個結婚戲佢秘密地同編審同埋導演講佢想加場錫戲，佢仲專登話唔刷牙添。後尾可能因為太趕時間嘅關係，拍唔到呀，好彩冇拍到！」Kaman更透露她與嘉樂的感情線將會在今晚（31日）播出的一集開始：「大家都熟㗎喇，好有默契又再一次上刀山下火海，一齊吊威也，一齊碌落山。」大家要留意劇情發展啦！