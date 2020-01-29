【大醬園】32歲朱晨麗入行8年成一線花旦　肯搏肯捱備受力捧

TVB民初劇集《大醬園》講述三十年代大醬油家族的恩怨故事，女主角小滿（朱晨麗飾）更打破傳統，不斷奮鬥證明自己。而在劇外，入行8年的朱朱一直默默耕耘，近年的表現都相當亮眼。早前她在台慶劇《多功能老婆》中的演出更備受讚賞，今次再在新劇《大醬園》中擔正，絕對是受力捧之人。朱朱如今爬到一線花旦的地位，相信離不開樂觀積極、肯搏肯捱、可塑性強這三大特質！

在劇中飾演小滿的朱晨麗，不斷奮鬥證明自己。現實中的朱朱亦一直努力，獲不少監製賞識。（劇照）

來自蘇州的朱朱自小習舞，16歲時獲香港演藝學院取錄入讀舞蹈學院，及後更到美國深造，畢業後成為香港芭蕾舞團的一員。她在2011年參選港姐時，被封為「翻版陳法拉」，最後不負眾望大熱奪冠。朱朱當選後火速被安排拍劇，頂替受傷的陳法拉拍攝重頭劇《名媛望族》，不過首次拍劇的她就碰釘，被網民狠批演技差、廣東話不好，鋪天蓋地的負評令她非常沮喪，又因為在劇中同馬國明及吳卓羲都有感情戲，因而被兩人的粉絲轟炸。但朱朱都樂觀面對，吸取經驗做好每一個角色。

朱朱在2011年參選港姐大熱奪冠。（視覺中國）

當選後她即拍攝重頭劇《名媛望族》，在劇中同馬國明及吳卓羲都有感情戲。（視覺中國）

朱朱在入行初期因為廣東話不流利，衣着品味又「娘」，令她飽受批評。不過她努力克服困難，不但努力改善廣東話，更跟楊盼盼學功夫，增值自己，很快由配角當上主角。朱朱在劇集《八卦神探》、《特技人》、《兄弟》中都有大展身手，尤其是在《特技人》中動作戲連場，她親身上陣挑戰高難度動作，更曾因連續拍30多小時搞到體力透支入院，認真「唔錫身」。除了動作場面之外，朱朱在劇中更盡顯Fit爆身材，劇集播出後反應熱烈，不少觀眾都大讚她演技有進步。

去年朱晨麗在劇集《特技人》中飾演明星傅嘉莉的替身，劇中她有一場着泳衣打沙灘排球的戲份，她更要在彈床上跳起來做前空翻，相當高難度！（資料圖片）

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2017年朱朱終於憑劇集《超時空男臣》中刁蠻二小姐一角奪得「最佳女配角」，她在台上發表得獎感言時說：「希望內地來港嘅小朋友可以打出一片天」，鼓勵像她一樣在香港發展的內地人，豈料竟惹來網民的負評。雖然獲獎帶來了壓力，但同時朱朱亦收穫了一段「愛情」，她與何廣沛（Matthew）因為合作拍攝《超時空男臣》而傳出緋聞，兩人更不避嫌以「情侶檔」出席活動，最近更在《大醬園》中飾演一對，無論劇內劇外都默契十足，大家都好期待他們能夠開花結果！

大圖7：朱朱與何廣沛（Matthew）因為合作拍攝《超時空男臣》而傳出緋聞，兩人更不避嫌以「情侶檔」出席活動（劇照）

在台慶劇《多功能老婆》中飾演思蕾的朱朱，性格「巴渣」又野蠻，與她過往飾演的角色都很不同。監製陳寶華更力讚朱朱好努力，為了兩個餸菜名查字典問到篤，睇好她一定會紅。而劇集播出後不少網民都大讚朱朱的演出夠放，近期她在《大醬園》中表現亦相當好，相信條件好又肯搏肯捱的她一定會得到觀眾的認可！

在台慶劇《多功能老婆》中飾演思蕾的朱朱，演技備受認同。

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